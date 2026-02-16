Артига рассказал, когда Даку вернется в состав «Рубина» после травмы

Главный тренер «Рубина» Франк Артига рассчитывает, что нападающий Мирлинд Даку вернется в состав к игре 20‑го тура РПЛ с «Краснодаром».

– Когда ждать Даку и Кузяева?

– Даку и Кузяев – как раз те игроки, которые травмировались, когда мы приступили к работе. У Кузяева травма ребра, редкий случай.

Даку на первой же тренировке неудачно наступил на мяч и получил повреждение. Травма мышечно-сухожильного характера, поэтому сложно дать конкретные сроки. Самое главное – как организм отреагирует на индивидуальную работу, которую он сейчас начал на поле.

Если всe пройдeт хорошо, без происшествий, то к первому туру против махачкалинского «Динамо» я не уверен, что его стоит ждать, но к матчу с «Краснодаром» он вполне может быть готов.