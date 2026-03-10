РФС определил дату и место суперфинала Кубка России

10 марта, 11:06
9

Бюро исполкома РФС определило дату и место проведения суперфинала FONBET Кубка России.

Главный матч турнира состоится 24 мая в «Лужниках».

  • Самый большой стадион России принимает главный матч Кубка России с 2022 года. Тогда «Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:1.
  • Стадион «Лужники» открыт в 1956 году. Перед чемпионатом мира-2018 он пережил масштабную реконструкцию. Арена принимала финал Лиги чемпионов в 2008 году, а также финал чемпионата мира-2018. Вместимость сооружения – 81 тысяча зрителей.
  • Действующий обладатель Кубка России – ЦСКА. В последнем суперфинале команда под руководством Марко Николича победила «Ростов», прошедший по ходу турнирной дистанции «Спартак».

Источник: телеграм-канал FONBET Кубка России
Россия. Кубок
Комментарии (9)
Айболид
1773131193
ГПВК !
Пингвины Антарктиды/Форпо
1773132113
РФСПРФ
Красногвардейчик
1773132116
Лужники конечно лучший стадион страны, при сохранённом фасаде, внутри супер современным стал, единственное крыши нет, но тут вопрос, а нужна ли она?!!! Вон в Питере, сколько не выкатывают поле, а оно весь сезон вялое и рыхлое...тут палка о двух концах, хорошему газону нужно постоянное солнце и воздух
zigbert
1773143479
Главное подготовить стадион к этому времени будет несложно.
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
