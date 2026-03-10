РФС определил дату и место суперфинала Кубка России

Бюро исполкома РФС определило дату и место проведения суперфинала FONBET Кубка России.
Главный матч турнира состоится 24 мая в «Лужниках».
- Самый большой стадион России принимает главный матч Кубка России с 2022 года. Тогда «Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:1.
- Стадион «Лужники» открыт в 1956 году. Перед чемпионатом мира-2018 он пережил масштабную реконструкцию. Арена принимала финал Лиги чемпионов в 2008 году, а также финал чемпионата мира-2018. Вместимость сооружения – 81 тысяча зрителей.
- Действующий обладатель Кубка России – ЦСКА. В последнем суперфинале команда под руководством Марко Николича победила «Ростов», прошедший по ходу турнирной дистанции «Спартак».
Источник: телеграм-канал FONBET Кубка России