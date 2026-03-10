Бубнов прокомментировал ничью «Локомотива» и «Ахмата»

10 марта, 14:17

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 20-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ахматом».

  • Итог встречи на «РЖД Арене» – ничья 2:2.
  • «Локо» уступал 0:2, но смог отыграться.
  • Столичная команда упустила возможность подняться с 3-го места в таблице чемпионата.
  • «Ахмат» догнал в турнирной таблице «Рубин», идущий на 8-й строчке.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Ахмат» готов сейчас играть на встречных курсах с любой командой в РПЛ, в том числе с фаворитами. Освоил прессинг жeсткий, нет никаких авторитетов, все игроки достаточно опытные, плюс в этом сезоне были приобретены неплохие легионеры, поэтому неслучайно Галактионов говорил, что ждeт тяжeлый матч.

Я уже обратил внимание, если они у «Локомотива» выиграют, «Ахмат» может поравняться с лидерами, то есть для них это большой сейчас стимул был. Поэтому здесь никакой недооценки «Ахмата» не могло быть.

На что я обратил внимание – «Ахмат» первый тайм очень быстро начинает и, как правило, добивается результата. А потом, уже во втором тайме, действует в зависимости от ситуации и от счeта. И у них неплохая ещe скамейка запасных.

Поэтому сейчас с «Ахматом», если раньше их боялись только в Грозном, побаивались, с ними там в Грозном было тяжело всем играть, то сейчас с «Ахматом» тяжело играть и у себя дома.

Они забили два хороших гола. Были еще возможности у них. «Локомотив» не ожидал такого напора, и они где-то растерялись. Но потом собрались в конце концов. Но со стандарта, я ещe раз говорю. Стандарт не зависит от структуры игры. Со стандарта любая команда может забить. И сейчас все забивают со стандартов: лидеры, аутсайдеры.

А для аутсайдеров это вообще одна из немногих, если не единственная, возможность забить гол. Поэтому очень много эти стандартные положения тренируют. Я уже оговорил: необязательно угловые – штрафные. Есть игроки, которые с прямого удара могут забить.

Все защитники, как правило, участвуют, высокорослые, при стандартах, и очень часто забивают, ну вот и сейчас Батраков подал, один защитник сыграл, Морозов, по-моему, а Фассон забил, замкнул дальнюю штангу.

Поэтому любой угловой удар сейчас, у штрафной, вблизи ворот, он очень опасен. Это как голевой момент. Раньше, конечно, такого не было. Раньше и защитники играли более строго и надeжно. Ну и подачи. Не всегда подачи были как сейчас. Сейчас подают с большой силой. Там даже не надо бить головой, там нужно только голову поставить. А чтобы голову поставить, это надо сыграть на опережение. И всe.

А там или мяч напрямую залетит. Или же из-за того, что много народа в штрафной. Плюс вратарю сейчас мешают постоянно. Забить, в принципе, стало легче. И забивают очень много голов со стандарта.

Ну и очередная голевая передача Батракова. Он и так лидер. Он если не забивает, то голевые передачи даeт, поэтому будет в лидерах стабильно находиться, я думаю, до конца сезона, если даже и не выиграет.

Это нормально, у «Локомотива» в любой игре и с любым соперником очень много стандартов, а он их все исполняет. Единственное, только пенальти на Кубок не забил.

Если «Ахмат» сейчас, в общем-то, стабильно играет, у него перепадов в игре нет, то у «Локомотива» стабильности как раз не хватает, даже на Кубок сейчас они играли с командой Первой лиги, и они там выглядели не очень хорошо, еле-еле выиграли, и там их потаскал «Арсенал», поэтому это сейчас, может быть, тоже на физическом состоянии сказывается, ещe полностью не восстановились», – сказал Бубнов.

Источник: телеграм-канал Александра Бубнова
Россия. Премьер-лига Ахмат Локомотив Бубнов Александр
