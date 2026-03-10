Эмоции Рабинера после 4:3 «Спартака» с «Акроном»

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался о матче «Спартак» – «Акрон».
«Маркиньос всe-таки забил с острейшего угла четвертый после чудесного паса Барко – когда Эсекьель перед передачей лукаво посмотрел в другую сторону! 4:3.
Но не удивился бы и 3:4, и 6:5. «Тампа» с «Баффало» вчера так же шайбу гоняли, вообще без обороны», – написал Рабинер.
- По ходу встречи москвичи вели 3:1, но затем был счет 3:3.
- Они забили решающий гол на 88-й минуте. Его автором стал бразильский нападающий Маркиньос.
- «Акрон» также вел в счете по ходу встречи. Дубль в его составе оформил Максим Болдырев.
- У «Спартака» в следующем туре гостевой матч с «Зенитом» (14 марта).
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера