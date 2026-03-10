Дзюба перечислил людей, благодаря которым остается в футболе

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал дубль Максима Болдырева в матче 20-го тура РПЛ против «Спартака» (3:4).
«Болдырев – это моя радость. Любой его гол – как я забиваю. У него очень трудная судьба. Какая? Когда-нибудь он сам о себе расскажет, если посчитает нужным.
Я уже думал закончить играть, но остался из-за Тедеева, Болдырева, Тереховского и Пестрякова. Это те ребята, которые меня попросили остаться. Вы видели, как Болдырев сравнял счет и чуть не заплакал? Очень счастлив за него», – сказал Дзюба.
- Артем в РПЛ с 2006 года, когда дебютировал за «Спартак».
- Форвард планирует закончить карьеру летом 2026 года.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории российского футбола.
