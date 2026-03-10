Клуб РПЛ может закрыться летом

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба намекнул на возможное закрытие клуба.
– Думаешь подвигаться годик ещe в «Акроне»?
– Не факт.
– Почему?
– Честно, нам не надо болтать. Нам нужно любой ценой сохранить «Акрон» в РПЛ. Я боюсь, если клуб не останется в РПЛ, то «Акрона» может и не быть. Я больше всего этого боюсь. Будет ли так всe – не знаю. В мою смену не должно этого произойти (улыбается).
- «Акрон» основан в 2018 году.
- Клуб прошел путь до РПЛ за шесть лет.
- В турнирной таблице РПЛ «Акрон» занимает 11-е место. Отрыв от зоны переходных матчей – три очка.
- У Дзюбы контракт до лета. Он допускал, что завершит карьеру в 2026 году.
- Артем – лучший бомбардир в истории российского футбола.
Источник: «Чемпионат»