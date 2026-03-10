Клуб РПЛ может закрыться летом

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба намекнул на возможное закрытие клуба.

– Думаешь подвигаться годик ещe в «Акроне»?

– Не факт.

– Почему?

– Честно, нам не надо болтать. Нам нужно любой ценой сохранить «Акрон» в РПЛ. Я боюсь, если клуб не останется в РПЛ, то «Акрона» может и не быть. Я больше всего этого боюсь. Будет ли так всe – не знаю. В мою смену не должно этого произойти (улыбается).