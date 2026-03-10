Клуб РПЛ может закрыться летом

10 марта, 12:07
4

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба намекнул на возможное закрытие клуба.

– Думаешь подвигаться годик ещe в «Акроне»?

– Не факт.

– Почему?

– Честно, нам не надо болтать. Нам нужно любой ценой сохранить «Акрон» в РПЛ. Я боюсь, если клуб не останется в РПЛ, то «Акрона» может и не быть. Я больше всего этого боюсь. Будет ли так всe – не знаю. В мою смену не должно этого произойти (улыбается).

  • «Акрон» основан в 2018 году.
  • Клуб прошел путь до РПЛ за шесть лет.
  • В турнирной таблице РПЛ «Акрон» занимает 11-е место. Отрыв от зоны переходных матчей – три очка.
  • У Дзюбы контракт до лета. Он допускал, что завершит карьеру в 2026 году.
  • Артем – лучший бомбардир в истории российского футбола.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
Император 1
1773136885
Что за дурац.кий заголовок
Император Бомжей
1773140460
Расходимся
Бумбраш
1773143319
Поймайте обьедкина и продайте в бордель,вот и деньги найдете, понятно небольшие деньги,но все же
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
