  • Дзюба: «С удовольствием вернусь в «Спартак», болельщики просили»

Дзюба: «С удовольствием вернусь в «Спартак», болельщики просили»

10 марта, 09:41
17

Артем Дзюба, нападающий «Акрона», допустил возвращение в «Спартак».

«Болельщики «Спартака» просили меня вернуться? Да. Мне приятно! Негатив сменился на хорошее отношение. Я за все время ни разу плохо не сказал про «Спартак».

Готов ли я вернуться? Как оно будет, так будет. Если все сойдется, я вернусь с удовольствием», – сказал Дзюба.

  • Дзюба – воспитанник «Спартака», играл за клуб с 2006 по 2015 год.
  • Контракт 37-летнего форварда с «Акроном» действует до 30 июня 2026 года.
  • 9 марта «Акрон» проиграл «Спартаку» в Москве со счетом 3:4 в 20-м туре РПЛ. «Спартак» набрал 35 очков и идет шестым в таблице, «Акрон» с 21 очком занимает 11-е место.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Акрон Спартак Дзюба Артем
Комментарии (17)
Император Бомжей
1773125158
Чё т мне думается, он мало о себе читает Именно среди болельщиков Спартака))) Кто его ждёт и звал из болельщиков?)))
Good_win_ФКСМ
1773125199
надеюсь, в клубе адекватные люди еще есть, и эту мразь на пушечный выстрел не подпустят... пусть валит в свою бом.жарню... там его любят, ценят и помнят)
Александр-Балашов-google
1773125888
Походу из его близкого окружения болельщики звали. Так то он даже свободным агентом не нужен.
Номэд
1773126825
Ты там и н.а*у.й не нужен
R_a_i_n
1773127532
Лицемерие на максималках.
Бумбраш
1773128358
С удовольствием возглавь колонну
zigbert
1773130082
Какой Спартак? Ему бы в Акроне удержаться. Езжай лучше в Питер за титулами.
Павелий
1773130671
Я за все время ни разу плохо не сказал про «Спартак». Подумаешь, на розу наступил... Подумаешь, Азмуна шпилил... Такое бревно нам не надо!
Император 1
1773138731
Почитал комментарии болельщиков Спартака, что-то не очень они хотят тебя видеть в команде
ySS
1773142756
Или не просили, или не болельщики...
