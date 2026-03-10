Дзюба: «С удовольствием вернусь в «Спартак», болельщики просили»

Артем Дзюба, нападающий «Акрона», допустил возвращение в «Спартак».

«Болельщики «Спартака» просили меня вернуться? Да. Мне приятно! Негатив сменился на хорошее отношение. Я за все время ни разу плохо не сказал про «Спартак».

Готов ли я вернуться? Как оно будет, так будет. Если все сойдется, я вернусь с удовольствием», – сказал Дзюба.