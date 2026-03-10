Дзюба: «С удовольствием вернусь в «Спартак», болельщики просили»

Артем Дзюба, нападающий «Акрона», допустил возвращение в «Спартак».
«Болельщики «Спартака» просили меня вернуться? Да. Мне приятно! Негатив сменился на хорошее отношение. Я за все время ни разу плохо не сказал про «Спартак».
Готов ли я вернуться? Как оно будет, так будет. Если все сойдется, я вернусь с удовольствием», – сказал Дзюба.
- Дзюба – воспитанник «Спартака», играл за клуб с 2006 по 2015 год.
- Контракт 37-летнего форварда с «Акроном» действует до 30 июня 2026 года.
- 9 марта «Акрон» проиграл «Спартаку» в Москве со счетом 3:4 в 20-м туре РПЛ. «Спартак» набрал 35 очков и идет шестым в таблице, «Акрон» с 21 очком занимает 11-е место.
