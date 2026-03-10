37-летний Дзюба сделал важное заявление о своем будущем

Капитан «Акрона» Артем Дзюба прояснил, продолжит ли он карьеру в сезоне-2026/27.
«Хотел летом закончить, но смотрю – годик еще могу поиграть», – сказал 37-летний нападающий.
- Дзюба до «Акрона» выступал за «Спартак», «Зенит», «Ростов», «Томь», «Локомотив», тульский «Арсенал» и турецкий «Адана Демирспор».
- За сборную России форвард провел 56 матчей, забил 31 гол и сделал 16 ассистов.
- В этом сезоне в его активе 5+4 в 18 играх за тольяттинскую команду.
- Контракт игрока с «Акроном» истекает 30 июня 2026 года.
- Рыночная стоимость Дзюбы – 1,2 миллиона евро.
Источник: «Р-Спорт»