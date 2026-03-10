«Худшее, что может быть»: откровенный комментарий Умярова после победы над «Акроном»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился впечатлениями от матча 20-го тура РПЛ против «Акрона» (4:3).
– Какие впечатления от матча?
– Главное впечатление: мы рады, что победили. Но осадочек остался неприятный. Так отпускать игру, которую нужно было решать еще в первом тайме… Есть над чем работать.
Сейчас меня больше всего волнует, как мы обороняемся на стандартах. Нужно этому уделять огромное внимание.
– Как бы ты обрисовал игровые принципы Хуана Карлоса Карседо?
– Стали больше внимания уделять мелочам. Еще работы много, прибавлять нужно во всем. Надеюсь, мы привыкнем как можно скорее.
– Такое большое количество пропущенных мячей.
– Поверьте, для нас это худшее, что может быть. Понятно, что мы забиваем много, но пропускать столько непозволительно.
- «Спартак» остался в РПЛ на 6-м месте.
- Отставание от топ-3 – 6 очков.
- 14 марта в 21-м туре «Спартак» сыграет на выезде против «Зенита».