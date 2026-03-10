«Худшее, что может быть»: откровенный комментарий Умярова после победы над «Акроном»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился впечатлениями от матча 20-го тура РПЛ против «Акрона» (4:3).

– Какие впечатления от матча?

– Главное впечатление: мы рады, что победили. Но осадочек остался неприятный. Так отпускать игру, которую нужно было решать еще в первом тайме… Есть над чем работать.

Сейчас меня больше всего волнует, как мы обороняемся на стандартах. Нужно этому уделять огромное внимание.

– Как бы ты обрисовал игровые принципы Хуана Карлоса Карседо?

– Стали больше внимания уделять мелочам. Еще работы много, прибавлять нужно во всем. Надеюсь, мы привыкнем как можно скорее.

– Такое большое количество пропущенных мячей.

– Поверьте, для нас это худшее, что может быть. Понятно, что мы забиваем много, но пропускать столько непозволительно.