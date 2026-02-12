«Рубин» определился с размером зарплаты для нового хавбека

«Рубин» ведет активные поиски центрального полузащитника из-за травмы Далера Кузяева, получившего во время сборов перелом ребра.
При этом, в лазарете до сих пор находится и Угочукву Иву, которому уже было проведено несколько операций. Сроки его восстановления неизвестны.
«Теперь казанцы хотят найти центрального хава в аренду (или в качестве полноценного трансфера, но стоимостью до миллиона евро). При этом, «Рубин» готов платить новичку не более 5 миллионов рублей в месяц на руки, (но хотят ограничиться 3 миллионами)», – написал источник.
- Чемпионат России возобновится 27 февраля.
- «Рубин» занимает 7-е место в РПЛ с 23 очками после 18 туров.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»