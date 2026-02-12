«Рубин» определился с размером зарплаты для нового хавбека

«Рубин» ведет активные поиски центрального полузащитника из-за травмы Далера Кузяева, получившего во время сборов перелом ребра.

При этом, в лазарете до сих пор находится и Угочукву Иву, которому уже было проведено несколько операций. Сроки его восстановления неизвестны.

«Теперь казанцы хотят найти центрального хава в аренду (или в качестве полноценного трансфера, но стоимостью до миллиона евро). При этом, «Рубин» готов платить новичку не более 5 миллионов рублей в месяц на руки, (но хотят ограничиться 3 миллионами)», – написал источник.