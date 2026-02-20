Артига сравнил игрока «Рубина» с Месси

Главный тренер «Рубина» Франк Артига заявил о важности Мирлинда Даку для команды.

«Никто же не будет отрицать значение Лионеля Месси для «Барселоны». Для нас Даку – важнейший игрок, вся игра строиться вокруг него. Но вместе с тем мы должны постараться снижать эту зависимость.

Смотрите: мы забили 16 голов [в РПЛ] – из них девять забил Даку. Получается, на остальных приходится всего семь. Я как тренер за то, чтобы Даку забивал и делал это больше. Но я также за то, чтобы и другие игроки повышали свою результативность, и за счет этого команда набирала очки», – сказал Артига.