Артига сравнил игрока «Рубина» с Месси

Главный тренер «Рубина» Франк Артига заявил о важности Мирлинда Даку для команды.
«Никто же не будет отрицать значение Лионеля Месси для «Барселоны». Для нас Даку – важнейший игрок, вся игра строиться вокруг него. Но вместе с тем мы должны постараться снижать эту зависимость.
Смотрите: мы забили 16 голов [в РПЛ] – из них девять забил Даку. Получается, на остальных приходится всего семь. Я как тренер за то, чтобы Даку забивал и делал это больше. Но я также за то, чтобы и другие игроки повышали свою результативность, и за счет этого команда набирала очки», – сказал Артига.
- Игра 19-го тура РПЛ «Динамо Мх» – «Рубин» пройдет 28 февраля и начнется в 19:30 мск.
- Встреча казанцев с «Краснодаром» запланирована на 8 марта.
- 28-летний Даку в этом сезоне провел за «Рубин» 22 матча, забил 10 голов, сделал 1 ассист.
Источник: «Матч ТВ»