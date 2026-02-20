Введите ваш ник на сайте
Сумасшедший прогноз Губерниева на чемпиона РПЛ

20 февраля, 15:38
21

Комментатор Дмитрий Губерниев верит в чемпионство «Балтики».

«Рестарт чемпионата России по футболу – это самое главное сейчас, наши мысли с РПЛ.

Думаю, что всех победит «Балтика» Андрея Талалаева. Калининградская команда выступит в стиле [лыжника] Йоханнеса Клэбо и триумфально заберет золото чемпионата страны», – сказал Губерниев.

  • «Балтика» занимает 5-е место.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 5 очков.
  • «Балтика» проводит 1-й сезон в РПЛ после возвращения из Первой лиги.

Россия. Премьер-лига Балтика Губерниев Дмитрий
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Юбиляр
1771595899
Эх пятница-проказница! Что с людьми делает..., хотя, какими там людьми!... Гыгыгы.
Ответить
Semenycch
1771596377
Слово Папанова с маской вылезающего из воды в адрес Миронова.
Ответить
Garrincha58
1771598099
В то что они могут на старте весны выиграть у Зенита я ещё могу поверить, но чтобы выиграть золото это фантазии и полная чушь
Ответить
Иван Петров 1986
1771598142
Губошлеп верен себе.
Ответить
Цугундeр
1771599003
)) Дима уже всех победил.) Выступает под девизом.. "Хорошо быть кисою, хорошо- собакою.. Где хочу- пописаю, где хочу- покакаю..))
Ответить
evgevg13
1771599547
Определяющее слово в заголовке: Сумасшедший
Ответить
k611
1771601301
Полторашку Балтики 9ки видимо засадил, вот его и вштырило...
Ответить
Интерес
1771601518
Вой сирен, несутся неотложки, и наряд ГАИ уж тут как тут- утешает :"Подождите трошки, в Склифософский Губера везут!".
Ответить
zigbert
1771604510
Ну что спрашивать с лыжника.
Ответить
СПОРТ 21 века
1771750502
А что будут говорить эти люди, если это случится? В Кайзерслаутерн тоже когда-то не верили, что он после возвращения станет первым. Однако он обошёл Баварию и триумфально закончил чемпионат. Это было практически 30 лет тому назад. Что касается Балтики, здесь можно сказать так: они пропустили меньше всех, и у них ОДНО поражение. Это чемпионская статистика. Поэтому не стоит смеяться над таким прогнозом. Вот нет ощущения, что Балтика будет пачками пропускать или с ними что-то в остатке сезона случится. Скорее, напротив, они приобрели бразильца с нестандартными качествами, и это действительно для них усиление. Если начнут весну мощно, Талалаев почти наверняка почувствует кровь...
Ответить
  • Читайте нас: 