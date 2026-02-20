Сумасшедший прогноз Губерниева на чемпиона РПЛ

Комментатор Дмитрий Губерниев верит в чемпионство «Балтики».
«Рестарт чемпионата России по футболу – это самое главное сейчас, наши мысли с РПЛ.
Думаю, что всех победит «Балтика» Андрея Талалаева. Калининградская команда выступит в стиле [лыжника] Йоханнеса Клэбо и триумфально заберет золото чемпионата страны», – сказал Губерниев.
- «Балтика» занимает 5-е место.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 5 очков.
- «Балтика» проводит 1-й сезон в РПЛ после возвращения из Первой лиги.
Источник: «ВсеПроСпорт»