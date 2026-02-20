Сумасшедший прогноз Губерниева на чемпиона РПЛ

Комментатор Дмитрий Губерниев верит в чемпионство «Балтики».

«Рестарт чемпионата России по футболу – это самое главное сейчас, наши мысли с РПЛ.

Думаю, что всех победит «Балтика» Андрея Талалаева. Калининградская команда выступит в стиле [лыжника] Йоханнеса Клэбо и триумфально заберет золото чемпионата страны», – сказал Губерниев.