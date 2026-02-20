Раскрыто местонахождение Сутормина, которого «Крылья Советов» хотели выгнать

Александр Клюев, агент футболиста «Крыльев Советов» Алексея Суторина, высказался о ситуации вокруг игрока.
- Сообщалось, что «Крылья» могут расторгнуть контракт с Суторминым из-за травмы, полученной им в матче на корпоративном турнире.
- 32-летний вингер провел за самарцев 22 матча в текущем сезоне.
- Футболист брал РПЛ в составе «Зенита».
«Разрыв контракта? Слухи не комментирую. Алексей сейчас находится с «Крыльями Советов» на сборах в Турции. Он готовится к возобновлению чемпионата.
Перелом руки? Алексей чувствует себя хорошо», – сказал Клюев.
Источник: «Спорт-Экспресс»