Раскрыто местонахождение Сутормина, которого «Крылья Советов» хотели выгнать

Александр Клюев, агент футболиста «Крыльев Советов» Алексея Суторина, высказался о ситуации вокруг игрока.

Сообщалось, что «Крылья» могут расторгнуть контракт с Суторминым из-за травмы, полученной им в матче на корпоративном турнире.

32-летний вингер провел за самарцев 22 матча в текущем сезоне.

Футболист брал РПЛ в составе «Зенита».

«Разрыв контракта? Слухи не комментирую. Алексей сейчас находится с «Крыльями Советов» на сборах в Турции. Он готовится к возобновлению чемпионата.

Перелом руки? Алексей чувствует себя хорошо», – сказал Клюев.