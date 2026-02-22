Стало известно, почему «Крылья Советов» не выгнали Сутормина

«Крылья Советов» решили сохранить в команде полузащитника Алексея Сутормина, договорившись с ним о понижении зарплаты.

«Крылья Советов» решили сохранить Сутормина до конца сезона. Он на сборах, тренируется. Но с ним достигнуто соглашение о понижении зарплаты, ему в разы понизили зарплату», – рассказал источник в клубе.