Бубнов определил, кто финиширует в РПЛ выше – «Балтика» или «Рубин»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о перспективах «Рубина» обогнать «Балтику» в турнирной таблице чемпионата России.
- Калининградцы набрали 39 очков в 21 туре и занимают четвертое место в РПЛ.
- Казанцы с 29 очками идут на восьмой строчке.
- «Рубин» зимой поменял главного тренера, назначив Франка Артигу вместо Рашида Рахимова.
- На выходных обе команды победили соперников из Москвы.
«Сейчас мы видим, чем отличается футбол Рахимова от футбола Артиги. Потому что состав в основном собирал Рахимов, здесь все игроки, которых приглашал он и с которыми они выходили из Первой лиги.
Но игра, конечно, отличается – у Рахимова она была больше оборонительная. Если они будут в таком духе продолжать…
Сейчас «Рубин» находится недалеко от «Балтики», и я думаю, что они могут догнать и перегнать их», – сказал Бубнов.
Источник: телеграм-канал Александра Бубнова