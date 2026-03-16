Бубнов определил, кто финиширует в РПЛ выше – «Балтика» или «Рубин»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о перспективах «Рубина» обогнать «Балтику» в турнирной таблице чемпионата России.

Калининградцы набрали 39 очков в 21 туре и занимают четвертое место в РПЛ.

Казанцы с 29 очками идут на восьмой строчке.

«Рубин» зимой поменял главного тренера, назначив Франка Артигу вместо Рашида Рахимова.

На выходных обе команды победили соперников из Москвы.

«Сейчас мы видим, чем отличается футбол Рахимова от футбола Артиги. Потому что состав в основном собирал Рахимов, здесь все игроки, которых приглашал он и с которыми они выходили из Первой лиги.

Но игра, конечно, отличается – у Рахимова она была больше оборонительная. Если они будут в таком духе продолжать…

Сейчас «Рубин» находится недалеко от «Балтики», и я думаю, что они могут догнать и перегнать их», – сказал Бубнов.