Федотов разобрал судейство в матче «Зенит» – «Спартак»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов проанализировал работу арбитров, обслуживавших матч 21-го тура между «Зенитом» и «Спартаком».

Красно-белые уступили на «Газпром Арене» со счетом 0:2, пропустив оба гола с пенальти.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по трем спорным эпизодам.

«Хорошая работа Карасeва. Всe спокойно, игра для него получилась рабочей, несложной. Но надо отдать должное – тренеры вели себя хорошо, игроки тоже со временем стихли.

Правильно показал жeлтую Венделу за тычок Зобнина. Возможно, с подсказки резервного арбитра Танашева. Пограничный момент, но для меня это не красная, поскольку в движении Вендела было недостаточно амплитуды. Ткнул и ткнул. Однако без карточки здесь нельзя было выходить.

На 43-й минуте Карасeв верно назначил 11-метровый в ворота «Спартака» и показал жeлтую Солари за очевидную задержку за футболку, это неспортивное поведение. Задержку было видно из космоса, несложный момент.

На 65-й минуте верно не назначил штрафной в пользу «Спартака» и не показал вторую жeлтую Соболеву. До сих пор пытаются этот момент муссировать. Но это делают люди, которые не судили в поле и не понимают динамики этого момента.

Чтобы показать Соболеву жeлтую, нужны были амплитуда локтя, движение в сторону головы Умярова и попадание. А тут Соболев изначально был с поднятой рукой, Умяров сам двигался в его сторону и попал ему головой в подмышку.

Критериев для жeлтой тут не хватает явно. Верное решение Карасeва. Молодцы и ассистенты с резервным, что не полезли.

На 79-й минуте Карасeв верно назначил 11-метровый в ворота «Спартака» после вмешательства ВАР. Ву наступил на голеностоп игроку «Зенита». Простой эпизод для видео.

С поля же увидеть его было сложно, потому что Карасeв переводил взгляд на мяч. И правильно делал. В площади ворот тоже могло что-то произойти, наступ здесь был менее очевидным развитием событий», – сказал Федотов.