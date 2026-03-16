Федотов разобрал судейство в матче «Зенит» – «Спартак»

Вчера, 21:59
16

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов проанализировал работу арбитров, обслуживавших матч 21-го тура между «Зенитом» и «Спартаком».

  • Красно-белые уступили на «Газпром Арене» со счетом 0:2, пропустив оба гола с пенальти.
  • Матч обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.
  • «Спартак» обратился в ЭСК РФС по трем спорным эпизодам.

«Хорошая работа Карасeва. Всe спокойно, игра для него получилась рабочей, несложной. Но надо отдать должное – тренеры вели себя хорошо, игроки тоже со временем стихли.

Правильно показал жeлтую Венделу за тычок Зобнина. Возможно, с подсказки резервного арбитра Танашева. Пограничный момент, но для меня это не красная, поскольку в движении Вендела было недостаточно амплитуды. Ткнул и ткнул. Однако без карточки здесь нельзя было выходить.

На 43-й минуте Карасeв верно назначил 11-метровый в ворота «Спартака» и показал жeлтую Солари за очевидную задержку за футболку, это неспортивное поведение. Задержку было видно из космоса, несложный момент.

На 65-й минуте верно не назначил штрафной в пользу «Спартака» и не показал вторую жeлтую Соболеву. До сих пор пытаются этот момент муссировать. Но это делают люди, которые не судили в поле и не понимают динамики этого момента.

Чтобы показать Соболеву жeлтую, нужны были амплитуда локтя, движение в сторону головы Умярова и попадание. А тут Соболев изначально был с поднятой рукой, Умяров сам двигался в его сторону и попал ему головой в подмышку.

Критериев для жeлтой тут не хватает явно. Верное решение Карасeва. Молодцы и ассистенты с резервным, что не полезли.

На 79-й минуте Карасeв верно назначил 11-метровый в ворота «Спартака» после вмешательства ВАР. Ву наступил на голеностоп игроку «Зенита». Простой эпизод для видео.

С поля же увидеть его было сложно, потому что Карасeв переводил взгляд на мяч. И правильно делал. В площади ворот тоже могло что-то произойти, наступ здесь был менее очевидным развитием событий», – сказал Федотов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Рязань-ВДВ Спартак Зенит Карасев Сергей Федотов Игорь
ПалкоВводецъ007
1773688267
Даже хряк Федот признал правильность судейских решений. Обычно Карась всегда топил Зенит, а тут в кои то веки решил честно судить. Гыгыгы
Ответить
Император 1
1773688556
Лично я согласен со всем, кроме второго пенальти
Ответить
R_a_i_n
1773688861
Бомба, давай по третьему кругу. Не все приводозадние ещё высрались.
Ответить
NewLife
1773690478
Вести из помойного бачка(
Ответить
Хулиганин
1773690974
Недостаточно амплитуды, неакцентированное продавливание. Скоро за артистизм при забитом мяче будут еще 0.5 гола добавлять.
Ответить
FCSpartakM
1773691310
бред сумасшедшего, особенно с амплитудой. Насколько надо быть дураком, чтобы такое нести в массы. По мнению лунтика ЖК дают только за размах и удар? Игорек правила 10 лет назад открывал?
Ответить
Виктор Урал09
1773717692
Пздц, как же хотят отмазать проплаченное газом судейство- в очко себе затусуй эти объяснения, немытые вдевятером этот матч должны были заканчивать, плюс вторая пенка просто придумана ублюдком на Вар! С Балтикой отменяют чистый гол, здесь левые пенки ставят-кто-то ещё сомневается в честности Кротов, ЗПРФ!
Ответить
Дэнгил
1773725660
Свистун на пенсии надеется на конверт от мюллера за своё жополизунство,и порожняки,тут высказанные, как и лысый п.и.д.о.р с рыбьей фамилией.
Ответить
Дубина
1773728097
ЗПРФ!! Вся кормушка питарская))) Блохи...
Ответить
Good_win_ФКСМ
1773728134
".Хорошая работа Карасeва.." дальше можно не читать эту бом.же-подстилку на содержании у заднеприводных....
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
