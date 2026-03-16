Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гурцкая объяснил поведение Талалаева в конце матча с ЦСКА

Вчера, 20:20
8

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о скандальной ситуации в концовке матча 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА (1:0).

  • Массовую потасовку спровоцировал главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, выбивший мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.
  • Его толкнул Энрике Кармо, после чего в ситуацию вмешались представители обеих команд.
  • Талалаев едва не подрался с тренером ЦСКА Фабио Челестини. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.
  • В итоге арбитр Кирилл Левников удалил и Талалаева, и Челестини.

– Я разговаривал с Талалаевым и сразу после игры, и чуть позднее, когда он уже немного остыл. Я хочу, чтобы люди перестали чуть-чуть *** [выделываться] и поняли, что не надо у экранов телевизора говорить: «Он ударил! Матом крикнул! Так нельзя!» Это футбол, для победы все средства хороши.

Что происходит в голове у Талалаева? Идет четвертый матч, концовка, команда последние пять-семь минут абсолютно не выполняет его указания.

Этого углового не должно было быть. Его подали из-за того, что кто-то не так сыграл. Кто-то не перестроился, и он кричал, что нельзя допускать угловые от ЦСКА в конце матча, потому что у них стандарты налажены.

В трех матчах «Балтика» пропустила после 80-й минуты. У Талалаева давление поднялось. Он орет, команда его не слышит.

Я не оправдываю то, что он ударил этот мяч. Наверное, это некорректно, и это вопрос между ним и главным судьей, который должен ввести санкции.

В четвертом матче подряд пропустить гол после 80-й минуты – можно с инсультом в клинику попасть. Он же не мог по игроку стукнуть? Просто взял выбил мяч.

Не оправдываю этот поступок, но ему надо было достучаться до команды, он это сделал и получил три очка. Побоище – некрасивое событие в прошедшем матче. Но главный виновник этой истории – Кармо. Никаких других виноватых в этой истории нет.

Андрей получил бы свое дисциплинарное наказание и все. Если бы, как в детстве, играли одним мячом, это было задержкой времени, потому что мяч в озеро упал, то это другое дело.

Здесь же через пять секунд дали бы другой мяч. Это была бы потеря десяти секунд, а судья добавил бы минуту. Так что это Талалаев делал против своей команды. Но Кармо спровоцировал, пошла стенка на стенку. Как только Кармо толкнул главного тренера, дальше виноватых нет.

– Талалаев мог пнуть мяч в поле.

– Ему надо было встряхнуть свою команду. В запаре вы можете сделать такие вещи, которые в другой отрезок жизни не сделали бы.

Еще по теме:
Гурцкая – о «Рубине»: «Они завалятся, «Ахмат» их съест»
Гурцкая назвал виновного в поражении «Спартака» от «Зенита» 10
Гурцкая – о 2-м пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Оренбургом»: «Позор футбола» 9
Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Балтика Талалаев Андрей Гурцкая Тимур
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1773682766
Хватит уже эту тему разгонять
Ответить
Кронштадт65
1773683093
ну прям невинная овечка, а Кармо не в запаре был?
Ответить
Everest13
1773683655
Тренер красавчик опять повторяюсь, но он полностью в игре, он как 12 игрок, понимаю команда устала, и могла косячить отсюда нервы, но итог то победа.... Я не фанат команды но они молодцы, поздравляю их они полностью всем не дают играть типо подножки в каждом в туре, вообщем неудобная команда))) молодцы
Ответить
FWSPM
1773688083
кто бы сомневался что своего дружка начнет оправдывать
Ответить
boris63
1773713223
Бред очередного заступника психопата, да всем насрать что в голове дибила Талалаева давление у него или повышение, веди себя нормально и ничего не произойдёт. А вот легче всего обвинить девятнадцатилетнего пацана, какой он сволочь толкнул высоковозрастного психопата. Для меня непонятны высказывания заступников Талалаева, что тренер пытался победить любой ценой, ну давайте танки на поле выведем по талалайкину. Бред.
Ответить
cska1948
1773725688
Значит, в этой игре ОДИН Талалаев на нервах, а всем остальным пох на результат. И после этого Гурцкая считает себя футбольным специалистом? Ну, если в нашем футболе рулят такие «специалисты», так нечего и удивляться результатам наших клубов и сборной на международной арене.
Ответить
mab1011
1773726108
Давление у него? Еще справку на КДК принесет, что был в несознанке, как Долина...
Ответить
Главные новости
⚡️ Кубок России. «Краснодар» разнес ЦСКА и вышел в финал Пути РПЛ после 1:3 в первом матче
21:33
78
ФотоКордоба спровоцировал стычку с защитником ЦСКА
21:22
7
Мексика готова принять матчи сборной Ирана на ЧМ-2026
21:11
2
Гурцкая указал на судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
20:56
5
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
4
Обляков установил рекорд Кубка России
20:30
5
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
6
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Все новости
Все новости
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
5
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Сборной России предложили тренироваться в Крыму
19:55
1
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Полузащитник «Балтики» выбыл на три недели
19:00
2
Быстров сказал, как «Краснодару» не упустить чемпионство
18:52
2
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака»
17:15
6
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
16:29
14
Агент – о «Краснодаре» без Кордобы: «Это слесарь без четырех пальцев»
16:00
1
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита»
15:41
6
Пономарев сравнил СССР и современную Россию
15:30
8
Мелкадзе: «Жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком»
15:15
3
Радимов оценил преображение «Рубина» после смены тренера
14:57
Юран назвал причину весеннего кризиса ЦСКА
14:49
3
Эмери высказался о Дзюбе, называвшем его «тренеришкой»
14:45
15
Мостовой одним словом описал игру «Спартака» при Карседо
14:27
11
Карасев стал рекордсменом РПЛ по назначенным пенальти
14:19
1
Жирков – о проблемах со связью в Москве: «Крыса укусила дочку, а мы не могли дозвониться до скорой»
14:01
2
В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева
13:49
7
Жирков – о стажировке Мостового в «Динамо»: «Он многое понимает в учебе, в футболе, везде»
13:27
1
Кононов высказался о своей работе в «Спартаке»
12:59
2
Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА
12:53
15
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом»
12:33
45
Мелкадзе рассказал о своей реакции на провокации Талалаева
12:21
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 