Гурцкая объяснил поведение Талалаева в конце матча с ЦСКА

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о скандальной ситуации в концовке матча 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА (1:0).

Массовую потасовку спровоцировал главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, выбивший мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.

Его толкнул Энрике Кармо, после чего в ситуацию вмешались представители обеих команд.

Талалаев едва не подрался с тренером ЦСКА Фабио Челестини. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.

В итоге арбитр Кирилл Левников удалил и Талалаева, и Челестини.

– Я разговаривал с Талалаевым и сразу после игры, и чуть позднее, когда он уже немного остыл. Я хочу, чтобы люди перестали чуть-чуть *** [выделываться] и поняли, что не надо у экранов телевизора говорить: «Он ударил! Матом крикнул! Так нельзя!» Это футбол, для победы все средства хороши.

Что происходит в голове у Талалаева? Идет четвертый матч, концовка, команда последние пять-семь минут абсолютно не выполняет его указания.

Этого углового не должно было быть. Его подали из-за того, что кто-то не так сыграл. Кто-то не перестроился, и он кричал, что нельзя допускать угловые от ЦСКА в конце матча, потому что у них стандарты налажены.

В трех матчах «Балтика» пропустила после 80-й минуты. У Талалаева давление поднялось. Он орет, команда его не слышит.

Я не оправдываю то, что он ударил этот мяч. Наверное, это некорректно, и это вопрос между ним и главным судьей, который должен ввести санкции.

В четвертом матче подряд пропустить гол после 80-й минуты – можно с инсультом в клинику попасть. Он же не мог по игроку стукнуть? Просто взял выбил мяч.

Не оправдываю этот поступок, но ему надо было достучаться до команды, он это сделал и получил три очка. Побоище – некрасивое событие в прошедшем матче. Но главный виновник этой истории – Кармо. Никаких других виноватых в этой истории нет.

Андрей получил бы свое дисциплинарное наказание и все. Если бы, как в детстве, играли одним мячом, это было задержкой времени, потому что мяч в озеро упал, то это другое дело.

Здесь же через пять секунд дали бы другой мяч. Это была бы потеря десяти секунд, а судья добавил бы минуту. Так что это Талалаев делал против своей команды. Но Кармо спровоцировал, пошла стенка на стенку. Как только Кармо толкнул главного тренера, дальше виноватых нет.

– Талалаев мог пнуть мяч в поле.

– Ему надо было встряхнуть свою команду. В запаре вы можете сделать такие вещи, которые в другой отрезок жизни не сделали бы.