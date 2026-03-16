Реакция Канчельскиса на провокационное празднование Соболева

Андрей Канчельскис высказался о том, как нападающий «Зенита» Александр Соболев отпраздновал гол в ворота «Спартака».
- Соболев открыл счет на 45-й минуте с пенальти.
- Реализовав 11-метровый, он надел маску для снорклинга.
- Это отсылка к предматчевому ролику «Спартака», в котором использовалась плавательная маска с изображением Соболева на коробке.
«Надел там маску какую-то. Может, ему в плавание перейти? Что за клоунада?! Хоть желтую ему дали.
Если он хочет в цирке выступать, то пусть туда идет. Откуда поведение такое у молодежи берется?» – заявил Канчельскис.
- «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего и защищающего титул «Краснодара» на одно очко. «Зенит» проводит 100-й сезон.
- «Спартак» идет на шестой позиции. Отставание от лидирующей тройки составляет шесть очков.
- В первом круге команды сыграли на «Лукойл Арене» со счетом 2:2.
- Зимой «Спартак» назначил нового главного тренера. Пост занял испанец Хуан Карлос Карседо, пришедший из кипрского «Пафоса».
Источник: «Спорт-Экспресс»