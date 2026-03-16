Реакция Канчельскиса на провокационное празднование Соболева

Андрей Канчельскис высказался о том, как нападающий «Зенита» Александр Соболев отпраздновал гол в ворота «Спартака».

Соболев открыл счет на 45-й минуте с пенальти.

Реализовав 11-метровый, он надел маску для снорклинга.

Это отсылка к предматчевому ролику «Спартака», в котором использовалась плавательная маска с изображением Соболева на коробке.

«Надел там маску какую-то. Может, ему в плавание перейти? Что за клоунада?! Хоть желтую ему дали.

Если он хочет в цирке выступать, то пусть туда идет. Откуда поведение такое у молодежи берется?» – заявил Канчельскис.