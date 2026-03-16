Черданцев – о жалобах «Спартака» на судейство в матче с «Зенитом»: «Карасев мешал наносить удары?»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев подверг сомнению высказывания представителей «Спартака» о работе судей в гостевой игре 20-го тура РПЛ против «Зенита».

Красно-белые уступили на «Газпром Арене» со счетом 0:2, пропустив оба гола с пенальти.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по трем спорным эпизодам.

«В целом, к бригаде арбитров точно есть вопросы у «Спартака». У нас странная ситуация с точки зрения влияния ВАР на эпизоды. Карасев – один из самых опытных судей, номер один с точки зрения статуса, у монитора тоже сидят очень опытные люди. Мое предположение, что они работали по‑старинке, то есть доверяли главному судье.

Учитывая, что Карасев после подсказки ВАР в Грозном оставил в силе свою точку зрения, не исключаю, что видеоарбитры решили в этой игре вмешиваться только в случае действительно явной и очевидной ошибки главного судьи, для чего вообще‑то изначально и был придуман ВАР.

Таких эпизодов (с явной и очевидной ошибкой) в матче не было. На вторую желтую ВАР будет реагировать уже на ближайшем чемпионате мира, но пока не может вмешиваться по этому поводу (эпизод с локтем Соболева).

По пенальти вопросов нет и быть не может в принципе. Спорить можно по поводу локтя Соболева и эпизода с Зобниным и Венделом. Но здесь столько объяснений, что однозначного мнения, что это грубейший промах судейской бригады, ни от одного специалиста я такого не услышал.

Не в судействе дело. Понимаю, что «Спартаку» обидно проигрывать, они провели качественный матч. Но не судья мешает наносить удары в створ.

Даже в начале игры, когда «Спартак» доминировал, без ударов в створ о чем разговаривать? Всегда исхожу из того, что судье нужно задавать вопросы, когда у тебя на глазах крадут результат. Такого в матчах между топ‑клубами в нашем чемпионате не было очень давно. Все остальное, это нюансы.

Мне кажется, последнее дело сетовать на судейство при нуле ударов в створ ворот соперника. Поэтому сначала нужно задать вопрос, почему это произошло?

И почему футболисты команды допускают в своей штрафной необязательные нарушения, без которых можно было обойтись и в случае Солари, и в случае Ву. Это более существенно, чем оценка работы судейской бригады. Ее пусть дает ЭСК», – сказал Черданцев.