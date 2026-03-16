Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черданцев – о жалобах «Спартака» на судейство в матче с «Зенитом»: «Карасев мешал наносить удары?»

Черданцев – о жалобах «Спартака» на судейство в матче с «Зенитом»: «Карасев мешал наносить удары?»

Вчера, 16:34
32

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев подверг сомнению высказывания представителей «Спартака» о работе судей в гостевой игре 20-го тура РПЛ против «Зенита».

  • Красно-белые уступили на «Газпром Арене» со счетом 0:2, пропустив оба гола с пенальти.
  • Матч обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.
  • «Спартак» обратился в ЭСК РФС по трем спорным эпизодам.

«В целом, к бригаде арбитров точно есть вопросы у «Спартака». У нас странная ситуация с точки зрения влияния ВАР на эпизоды. Карасев – один из самых опытных судей, номер один с точки зрения статуса, у монитора тоже сидят очень опытные люди. Мое предположение, что они работали по‑старинке, то есть доверяли главному судье.

Учитывая, что Карасев после подсказки ВАР в Грозном оставил в силе свою точку зрения, не исключаю, что видеоарбитры решили в этой игре вмешиваться только в случае действительно явной и очевидной ошибки главного судьи, для чего вообще‑то изначально и был придуман ВАР.

Таких эпизодов (с явной и очевидной ошибкой) в матче не было. На вторую желтую ВАР будет реагировать уже на ближайшем чемпионате мира, но пока не может вмешиваться по этому поводу (эпизод с локтем Соболева).

По пенальти вопросов нет и быть не может в принципе. Спорить можно по поводу локтя Соболева и эпизода с Зобниным и Венделом. Но здесь столько объяснений, что однозначного мнения, что это грубейший промах судейской бригады, ни от одного специалиста я такого не услышал.

Не в судействе дело. Понимаю, что «Спартаку» обидно проигрывать, они провели качественный матч. Но не судья мешает наносить удары в створ.

Даже в начале игры, когда «Спартак» доминировал, без ударов в створ о чем разговаривать? Всегда исхожу из того, что судье нужно задавать вопросы, когда у тебя на глазах крадут результат. Такого в матчах между топ‑клубами в нашем чемпионате не было очень давно. Все остальное, это нюансы.

Мне кажется, последнее дело сетовать на судейство при нуле ударов в створ ворот соперника. Поэтому сначала нужно задать вопрос, почему это произошло?

И почему футболисты команды допускают в своей штрафной необязательные нарушения, без которых можно было обойтись и в случае Солари, и в случае Ву. Это более существенно, чем оценка работы судейской бригады. Ее пусть дает ЭСК», – сказал Черданцев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Черданцев Георгий Карасев Сергей
Комментарии (32)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
шахта Заполярная
1773674313
До чего же ты чердак мерзок и отвратителен. Так шлифовать опу у зинки могут только журавль и ты ну еще пару лизунов.
Ответить
anatolich72
1773674987
Всем известно, что чердак газпромовская подстилка
Ответить
_Sasha_
1773675552
Дай 2 красные и игра по другому бы пошла... Продажный Карась.
Ответить
k611
1773675574
Судья должен быть последователен в своих решениях, тогда вопросов не возникает. Здесь вопросы есть даже у нейтральных болельщиков.
Ответить
BANNIKOV1970
1773675778
За свои ошибки Спартак ответил, а вот за ошибки зинки карась отмазал. Что ты кукарекаешь?
Ответить
nik55
1773675820
чердак ты чучело на зарплате газсрема
Ответить
FCSpartakM
1773676522
"когда у тебя на глазах крадут результат" Ну то есть дарить результат можно? Карась придумал пендаль для команды, которая не наиграла даже близко на победу. То есть в логике Чердака, Спартак сам виноват, что не забил, но то, что мертвому зениту подарили пендаль - это норма. Поразительный лизоблюд. Хотя чел, который предъявляет претензии Жедсону, почему он выходит со скамьи, когда у голубых сидит чел, который в 1.5 раза дороже, в принципе снимает вопросы о предвзятости. Работодатель наругает
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1773676540
Чердак-позор российских комментаторов
Ответить
ПалкоВводецъ007
1773680731
Какие жалобы, какое нытьё, если в створ ворот Зенита не было ни одного удара? Это позор! Гыгыгы
Ответить
Anton1969
1773688091
Чердан, сходи к психиатру, проверь свой чердак!!! Похоже, там клопы завелись!!!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 