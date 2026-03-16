Игроку «Урала» грозит пожизненное заключение: «За такое лет 20-30 точно дадут»

20-летний центральный защитник «Урала-2» Даниил Секач может провести остаток жизни в тюрьме.

Футболиста задержали по подозрению в убийстве жительницы Северо-Западного округа Москвы.

Он признал вину, но заявил, что действовал под влиянием мошенников.

Следствие намерено ходатайствовать перед Хорошевским районным судом города Москвы об аресте обвиняемого.

«Даниил Секач убил человека – это вплоть до пожизненного заключения. Преступление корыстное, поэтому это в любом случае десятки лет лишения свободы.

За убийство одного человека пожизненное сейчас дают редко, но тем не менее. Если, конечно, его не признают душевно больным. Подобные процедуры обязательно проводятся всегда.

А так, сломан сейф, убит человек – лет 20-30 точно. Признание вины является смягчающим обстоятельством, но в данном случае сильно это не поможет», – сказал юрист Андрей Князев.