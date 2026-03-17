Шнякин оценил поведение Соболева после гола в ворота «Спартака»: «Что было у него в голове?»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин поделился мнением о перформансе нападающего «Зенита» Александра Соболева после гола в ворота «Спартака».

Соболев открыл счет на 45-й минуте с пенальти.

Реализовав 11-метровый, он надел маску для снорклинга.

Это отсылка к предматчевому ролику «Спартака», в котором использовалась плавательная маска с изображением Соболева на коробке.

«Я даже не знаю, как бы подобрать слова. Такой вопиющей когнитивной простоты я давно не видел в нашем чемпионате. Мне сначала показалось, хотел посмеяться, что, как всегда, российские футболисты не смотрят российский футбол.

Он, мол, не знал про историю с Кривцовым [получившим желтую карточку за празднование гола в маске Человека-паука]. А он знал про эту историю.

Он знал, что за это дается автоматом желтая карточка. И все равно решил отреагировать на клип «Спартака» – талантливо сделанный. Тоже талантливо отреагировал.

На мой взгляд, нужно отменить это правило, это ерунда. Но оно есть, это правило, и за эти маски дают желтые карточки. Что было у него в голове? Как это объяснить?» – сказал Шнякин.