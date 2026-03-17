  • Шнякин оценил поведение Соболева после гола в ворота «Спартака»: «Что было у него в голове?»

Шнякин оценил поведение Соболева после гола в ворота «Спартака»: «Что было у него в голове?»

17 марта, 01:17
6

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин поделился мнением о перформансе нападающего «Зенита» Александра Соболева после гола в ворота «Спартака».

  • Соболев открыл счет на 45-й минуте с пенальти.
  • Реализовав 11-метровый, он надел маску для снорклинга.
  • Это отсылка к предматчевому ролику «Спартака», в котором использовалась плавательная маска с изображением Соболева на коробке.

«Я даже не знаю, как бы подобрать слова. Такой вопиющей когнитивной простоты я давно не видел в нашем чемпионате. Мне сначала показалось, хотел посмеяться, что, как всегда, российские футболисты не смотрят российский футбол.

Он, мол, не знал про историю с Кривцовым [получившим желтую карточку за празднование гола в маске Человека-паука]. А он знал про эту историю.

Он знал, что за это дается автоматом желтая карточка. И все равно решил отреагировать на клип «Спартака» – талантливо сделанный. Тоже талантливо отреагировал.

На мой взгляд, нужно отменить это правило, это ерунда. Но оно есть, это правило, и за эти маски дают желтые карточки. Что было у него в голове? Как это объяснить?» – сказал Шнякин.

Еще по теме:
Глава российского судейства заявил, что Соболева нужно было удалять в матче со «Спартаком» 23
Карасева обвинили в предвзятости по отношению к «Спартаку»: «Оба спорных фола в одну сторону» 30
Радимов отреагировал на провокационное празднование Соболева: «Да ты охренел?» 3
Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
FWSPM
1773707461
ничего там не было )) даже у слабого мозга одна извилина есть... а у этого пустота))
Ответить
R_a_i_n
1773718693
Соболь теперь мальчиш-плохиш.
Ответить
BarStep
1773723553
У соболя в голове пустота, эт и ежу понятно.. Но вот что в ваших комментаторских (и в твоей Шнякин в частности) головах - это вооще ужас! Даж ужас-ужас!! Ну такую дичь несёте, такую куйню, что порой отключаешь звук..
Ответить
Дэнгил
1773725259
Конкретный д.о.л.б.о.ё.б,был,есть,и будет.Как хорошо, что варили это у.ё.б.и.щ.е болотным
Ответить
rash1959
1773729254
Что может быть у дельфина в голове - только запас воздуха.
Ответить
ПалкоВводецъ007
1773733837
А мне нравится как хряки сразу возбудились после гола дельфина в их дырищу. Гыгыгы
Ответить
Главные новости
В ЦСКА решили, что делать дальше с отстраненным Мойзесом
21:55
2
ЦСКА жестко наказал не только Мойзеса, но и Рейса: подробности
21:31
1
Основной игрок ЦСКА отстранен из-за конфликта с Челестини
21:17
4
Команда РПЛ может сыграть два матча за два дня
20:59
1
Все пары ближайшего раунда Кубка России
20:52
12
Кубок России. «Крылья Советов» выбили «Локомотив»
20:38
16
ВидеоМостовой лично контролирует ВАР на матче «Крылья Советов» – «Локо»
19:48
5
Россиянин попал в команду недели Лиги чемпионов
19:22
3
ФотоТолько 2 команды в Европе бьют пенальти чаще «Зенита»
18:48
19
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
18:08
8
Все новости
Все новости
Джон Джон откровенно ответил, зачем перешел в «Зенит»
19:59
5
Шишкин выявил клуб РПЛ, у которого черная полоса
18:59
2
ФотоТолько 2 команды в Европе бьют пенальти чаще «Зенита»
18:48
19
«Спартак» массово просит блогеров рекламировать клуб
18:26
8
Быстров призвал к отставке одного из сотрудников РФС
17:41
4
В ПСВ оценили информацию об интересе к Угальде
17:24
3
Игрок «Динамо» – о поведении Карпина: «Он сам не разговаривал ни с кем»
17:12
Адовкат Смолова – о драке в кафе: «Федор сожалеет о случившемся и извинился»
16:50
2
Соболева назвали «Роналдо Феномено»
16:25
11
Глушаков сказал, почему не ездит на метро
16:10
3
Игрока «Спартака» отругали за действия в матче с «Зенитом»
15:19
7
Адвокат Смолова отреагировала на обвинения, предъявленные игроку
15:08
5
Апелляционный суд Амстердама принял решение по Промесу
14:59
7
Вингер «Динамо» рассказал о предложениях из Европы
14:11
1
Губерниев призвал назначить в ЦСКА российского тренера
13:49
5
Названы клубы Первой лиги, претендующие на лицензии РПЛ
13:42
2
Глушаков высказался о спартаковском духе
12:35
8
Карседо: «Мы доминировали над «Динамо», постараемся пройти «Зенит»
11:13
10
Радимов – о действиях Талалаева: «Я такого никогда не видел в футболе»
10:59
12
Агент Батракова сказал, каким должен быть зарубежный клуб для игрока
10:53
6
Журавель не верит, что болельщики смотрят футбол без звука
10:23
9
Орлов – о Глушенкове: «Он неадекватен, команда для него не главное»
09:38
20
В «Спартаке» сказали, считают ли «Зенит» главным врагом
08:28
36
Карседо объяснил, почему Заболотный почти не играет за «Спартак»
01:50
9
Юрист раскрыл, сядет ли Смолов в тюрьму
00:35
3
Инсайд из раздевалки ЦСКА после 0:4 от «Краснодара»
Вчера, 20:56
4
Юран оригинально ответил, почему его не зовут в «Спартак»
Вчера, 20:44
6
Аршавин определил преемников себя и Кержакова в «Зените»
Вчера, 20:39
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
