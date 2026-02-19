«Крылья» приняли решение по Сутормину, которого хотели выгнать из клуба

Вингер «Крыльев Советов» Алексей Сутормин останется в клубе.

Стороны уладили конфликт из-за перелома игроком руки во время товарищеского турнира, который он получил в перерыве между двумя сборами.

«Сегодня Алексей вылетает в Турцию на сборы самарцев. Через неделю он должен приступить к занятиям в общей группе», – написал источник.