«Крылья» приняли решение по Сутормину, которого хотели выгнать из клуба

Вингер «Крыльев Советов» Алексей Сутормин останется в клубе.
Стороны уладили конфликт из-за перелома игроком руки во время товарищеского турнира, который он получил в перерыве между двумя сборами.
«Сегодня Алексей вылетает в Турцию на сборы самарцев. Через неделю он должен приступить к занятиям в общей группе», – написал источник.
- Сообщалось, что «Крылья» могут расторгнуть контракт с Суторминым из-за травмы, полученной им в матче на корпоративном турнире.
- 32-летний вингер провел за самарцев 22 матча в текущем сезоне.