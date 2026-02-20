Мостовой объяснил, почему российские игроки не едут в Европу

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от зимнего трансферного окна в России.

«На мой взгляд, ЦСКА и «Зенит» лучше всех клубов РПЛ провели зимнюю трансферную кампанию. Но я считаю, что тому же «Краснодару» не нужно было особо усиливаться, потому что обойма хорошая, много игроков.

Тот же «Спартак», может, и хотел бы укрепить состав, но не обладает такими возможностями, как петербургский клуб. Понятно, что никто не откажется от сильных игроков, но это тоже непросто.

А на вопрос, почему никто из российских игроков снова не уехал в Европу, у меня всегда один встречный вопрос: зачем нам туда, когда нас и здесь неплохо кормят? Это раз. А второе: возможно, это связано с работой агентов, у которых свои интересы», – сказал Мостовой.

