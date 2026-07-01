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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Трансферы РПЛ

Акрон
Тольятти
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Пока трансферов нет
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Васютин А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛЗ Димоски Б.
Шкендия
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.29
АП Кузьмин М.
Сочи
Свободный агент
01.07.26 / -
ВР Волков С.
Родина
100 тыс €
01.07.26 / -
ЦП Джаковац И.
Войводина
800 тыс €
01.07.26 / -
АП Кузьмин М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.28
ЦФ Дзюба А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Ахмат
Грозный
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Мицаев Р.
Велес
170 тыс €
12.07.26 / 30.06.29
ЦФ Касаджиков А.
Зенит-2
30 тыс €
10.07.26 / 30.06.31
ОП Ромао Ж.
Ференцварош
250 тыс €
09.07.26 / -
ОП Сидибе К.
Генгам
Свободный агент
01.07.26 / -
АП Щетинин К.
Ростов
2,40 млн €
01.07.26 / -
ЛВ Максути Э.
Фламуртари
700 тыс €
01.07.26 / -
ПЗ Адамов А.
Зенит
Свободный агент
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Магомедов Я.
Тюмень
Аренда
07.07.26 / 30.06.27
ПЗ Уциев Р.
Завершил
Завершил
01.07.26 / -
ЛВ Жемалетдинов Р.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Балтика
Калининград
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Кирш И.
Нижний Новгород
700 тыс €
09.07.26 / -
ЦЗ Кирш И.
Нижний Новгород
700 тыс €
07.07.26 / 30.06.30
ЦП Никитин Д.
Балтика-2
?
01.07.26 / 30.06.30
ЛЗ Шнапцев М.
Нижний Новгород
500 тыс €
01.07.26 / -
ПЗ Муфи Ф.
Оренбург
500 тыс €
01.07.26 / -
АП Шильцов К.
Нефтехимик
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Эльдарушев А.
Ротор
120 тыс €
03.07.26 / 30.06.28
ЦФ Степанов К.
Волга
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ЦЗ Бозов Н.
Торпедо
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ЦЗ Андраде К.
Зенит
3,50 млн €
01.07.26 / -
Динамо
Москва
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Пока трансферов нет
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Нгамале М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
АП Назаренко Е.
Оренбург
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ЦЗ Лепский И.
Крылья Советов
300 тыс €
01.07.26 / -
Динамо Мх
Махачкала
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Хубулов В.
Крылья Советов
Свободный агент
13.07.26 / -
ЛВ Лесовой Д.
Нижний Новгород
Аренда
11.07.26 / 30.06.27
ЦП Апшацев М.
Рубин
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Исаев Ш.
Уфа
Свободный агент
04.07.26 / 30.06.27
ЦЗ Табидзе Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Зенит
Санкт-Петербург
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Бардачев М.
Зенит-2
?
01.07.26 / 30.06.29
ЦФ Аугусто Ф.
Трабзонспор
15 млн €
01.07.26 / -
ЦЗ Андраде К.
Балтика
3,50 млн €
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Ахметов И.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПЗ Адамов А.
Ахмат
Свободный агент
01.07.26 / -
ВР Кержаков М.
Завершил
Завершил
01.07.26 / -
Краснодар
Краснодар
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Кристиан
Крузейро
9,60 млн €
10.07.26 / 30.06.30
ЦП Оздоев М.
ПАОК
Свободный агент
06.07.26 / -
ЦП Уткин Д.
Ростов
Свободный агент
01.07.26 / -
ПЗ Вахания И.
Ростов
1,55 млн €
01.07.26 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Ковалевский Е.
Волгарь
Аренда
03.07.26 / -
ЛВ Са В.
Сан-Паулу
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Карпов Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПЗ Гонсалес Д.
Ривер Плейт
450 тыс €
01.07.26 / -
ЛВ Са В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 31.12.29
ЦП Умников М.
Ротор
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ВР Голиков Д.
Ростов
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ЛВ Ковалевский Е.
Без клуба
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
Крылья Советов
Самара
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Макаров Д.
Кайсериспор
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Чернов Н.
Спартак
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛВ Крамарич М.
Сочи
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Лепский И.
Динамо
300 тыс €
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Хубулов В.
Динамо Мх
Свободный агент
13.07.26 / -
ОП Першин Н.
Текстильщик
Аренда
12.07.26 / 30.06.27
ЦЗ Евгеньев Р.
Нижний Новгород
Свободный агент
01.07.26 / -
ПЗ Сутормин А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛВ Хубулов В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.28
Локомотив
Москва
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Коваленко А.
Сочи
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ЦЗ Джикия Г.
Антальяспор
Свободный агент
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Корнеев А.
Текстильщик
Аренда
12.07.26 / 30.06.27
ЦФ Сарвели В.
Нижний Новгород
Свободный агент
02.07.26 / -
ОП Тимофеев А.
Нижний Новгород
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Сарвели В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.28
ОП Тимофеев А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.28
Оренбург
Оренбург
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛФ Касаджиков А.
Зенит-2
Аренда
11.07.26 / 30.06.27
АП Назаренко Е.
Динамо
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Гулько И.
КАМАЗ
Аренда
04.07.26 / 30.06.27
ОП Горелов П.
Ротор
230 тыс €
03.07.26 / 30.06.29
ПВ Ревазов А.
Ротор
Аренда
03.07.26 / 30.06.27
ПЗ Муфи Ф.
Балтика
500 тыс €
01.07.26 / -
ОП Квеквескири И.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛВ Гюрлюк Э.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.28
ОП Бубанья В.
Рапид
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ВР Сысуев Н.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Оганесян С.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Родина
Москва
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Волков С.
Акрон
100 тыс €
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Корян А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Ростов
Ростов-на-Дону
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Ногейра И.
Сабах
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.28
ОП Мухин М.
ЦСКА
Свободный агент
01.07.26 / -
ВР Голиков Д.
Краснодар
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Турищев М.
Факел
120 тыс €
02.07.26 / 30.06.29
ВР Ханкич Х.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛЗ Тарасов А.
Спартак К
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
АП Щетинин К.
Ахмат
2,40 млн €
01.07.26 / -
ЦЗ Мухин А.
СКА-Хабаровск
Свободный агент
01.07.26 / -
АП Байрамян Х.
Урал
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЦП Уткин Д.
Краснодар
Свободный агент
01.07.26 / -
АП Байрамян Х.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛВ Мельников С.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛЗ Чернов Е.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Хаджикадунич Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПЗ Вахания И.
Краснодар
1,55 млн €
01.07.26 / 30.06.30
Рубин
Казань
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Самошников И.
Спартак
Аренда
08.07.26 / 30.06.27
ЛЗ Игнатьев М.
Спартак К
150 тыс €
01.07.26 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Кеняйкин А.
Туран Товуз
Свободный агент
04.07.26 / -
ЦП Швец А.
Завершил
Завершил
02.07.26 / -
ВР Исмагилов А.
Нефтехимик
Свободный агент
02.07.26 / -
ПВ Мукба Э.
Нефтехимик
Аренда
02.07.26 / 30.06.27
ЦП Апшацев М.
Динамо Мх
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ЦП Зотов А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ВР Исмагилов А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЦП Кузяев Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Родин Д.
Ленинградец
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Чуни М.
Олимпия
Аренда 150 тыс €
01.07.26 / 30.06.27
ВР Кеняйкин А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.28
ОП Васильев Н.
Нефтехимик
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ПВ Ломовицкий А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Иванов О.
Завершил
Завершил
01.07.26 / -
Спартак
Москва
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Пока трансферов нет
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Гузиев Е.
Текстильщик
Аренда
12.07.26 / 30.06.27
ЛЗ Самошников И.
Рубин
Аренда
08.07.26 / 30.06.27
ЦФ Заболотный А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Чернов Н.
Крылья Советов
Свободный агент
01.07.26 / -
ОП Лайкин М.
КАМАЗ
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Чернов Н.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.29
ОП Лайкин М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЛЗ Рябчук О.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Бонгонда Т.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Факел
Воронеж
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Турищев М.
Ростов
120 тыс €
02.07.26 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Гонгадзе Г.
Без клуба
Свободный агент
13.07.26 / -
ПЗ Черов В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Багателия Л.
Волга
50 тыс €
01.07.26 / -
АП Моцпан Н.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦСКА
Москва
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Пока трансферов нет
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Агапов И.
Уфа
Свободный агент
03.07.26 / 30.06.27
ЦФ Гайч А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 31.12.28
ЦФ Койта С.
Генчлербирлиги
1,60 млн €
01.07.26 / 30.06.27
ЛЗ Рейванди А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Ушаков Е.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ОП Мухин М.
Ростов
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Пополитов Г.
Нижний Новгород
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
Баланс лиги
ПоказателиСумма
Доходы11,87 млн €
Расходы36,27 млн €
Общий баланс-24,40 млн €
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