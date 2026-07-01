Акрон
Тольятти
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Васютин А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛЗ Димоски Б.
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.29
АП Кузьмин М.
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Джаковац И.
800 тыс €
01.07.26 / -
АП Кузьмин М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.28
ЦФ Дзюба А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Ахмат
Грозный
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
30 тыс €
10.07.26 / 30.06.31
ОП Ромао Ж.
250 тыс €
09.07.26 / -
АП Щетинин К.
2,40 млн €
01.07.26 / -
ЛВ Максути Э.
700 тыс €
01.07.26 / -
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Магомедов Я.
Аренда
07.07.26 / 30.06.27
ПЗ Уциев Р.
Завершил
Завершил
01.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Балтика
Калининград
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Кирш И.
700 тыс €
09.07.26 / -
ЦЗ Кирш И.
700 тыс €
07.07.26 / 30.06.30
ЦП Никитин Д.
?
01.07.26 / 30.06.30
ЛЗ Шнапцев М.
500 тыс €
01.07.26 / -
АП Шильцов К.
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.30
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
120 тыс €
03.07.26 / 30.06.28
ЦФ Степанов К.
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ЦЗ Андраде К.
3,50 млн €
01.07.26 / -
Динамо
Москва
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Нгамале М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
АП Назаренко Е.
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ЦЗ Лепский И.
300 тыс €
01.07.26 / -
Динамо Мх
Махачкала
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
13.07.26 / -
ЛВ Лесовой Д.
Аренда
11.07.26 / 30.06.27
ЦП Апшацев М.
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Табидзе Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Зенит
Санкт-Петербург
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Бардачев М.
?
01.07.26 / 30.06.29
ЦФ Аугусто Ф.
15 млн €
01.07.26 / -
ЦЗ Андраде К.
3,50 млн €
01.07.26 / -
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Ахметов И.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ВР Кержаков М.
Завершил
Завершил
01.07.26 / -
Краснодар
Краснодар
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
03.07.26 / -
ЦФ Карпов Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПЗ Гонсалес Д.
450 тыс €
01.07.26 / -
ЛВ Са В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 31.12.29
ЦП Умников М.
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ВР Голиков Д.
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
Без клуба
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
Крылья Советов
Самара
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Макаров Д.
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛВ Крамарич М.
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Лепский И.
300 тыс €
01.07.26 / -
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
13.07.26 / -
ОП Першин Н.
Аренда
12.07.26 / 30.06.27
ЦЗ Евгеньев Р.
Свободный агент
01.07.26 / -
ПЗ Сутормин А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.28
Локомотив
Москва
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Коваленко А.
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ЦЗ Джикия Г.
Свободный агент
01.07.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Корнеев А.
Аренда
12.07.26 / 30.06.27
ЦФ Сарвели В.
Свободный агент
02.07.26 / -
ОП Тимофеев А.
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Сарвели В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.28
ОП Тимофеев А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.28
Оренбург
Оренбург
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
11.07.26 / 30.06.27
АП Назаренко Е.
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Горелов П.
230 тыс €
03.07.26 / 30.06.29
ПВ Ревазов А.
Аренда
03.07.26 / 30.06.27
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛВ Гюрлюк Э.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.28
ОП Бубанья В.
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ВР Сысуев Н.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Оганесян С.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Родина
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Ногейра И.
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.28
ВР Голиков Д.
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Турищев М.
120 тыс €
02.07.26 / 30.06.29
ВР Ханкич Х.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛЗ Тарасов А.
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
АП Щетинин К.
2,40 млн €
01.07.26 / -
ЦЗ Мухин А.
Свободный агент
01.07.26 / -
АП Байрамян Х.
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
АП Байрамян Х.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛВ Мельников С.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛЗ Чернов Е.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПЗ Вахания И.
1,55 млн €
01.07.26 / 30.06.30
Рубин
Казань
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
08.07.26 / 30.06.27
ЛЗ Игнатьев М.
150 тыс €
01.07.26 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Кеняйкин А.
Свободный агент
04.07.26 / -
ЦП Швец А.
Завершил
Завершил
02.07.26 / -
ВР Исмагилов А.
Свободный агент
02.07.26 / -
ПВ Мукба Э.
Аренда
02.07.26 / 30.06.27
ЦП Апшацев М.
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ЦП Зотов А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ВР Исмагилов А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЦП Кузяев Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Родин Д.
Свободный агент
01.07.26 / -
ВР Кеняйкин А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.28
ОП Васильев Н.
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Иванов О.
Завершил
Завершил
01.07.26 / -
Спартак
Москва
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Гузиев Е.
Аренда
12.07.26 / 30.06.27
Аренда
08.07.26 / 30.06.27
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Свободный агент
01.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.29
ОП Лайкин М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЛЗ Рябчук О.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Бонгонда Т.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Факел
Воронеж
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Турищев М.
120 тыс €
02.07.26 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Гонгадзе Г.
Без клуба
Свободный агент
13.07.26 / -
ПЗ Черов В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Багателия Л.
50 тыс €
01.07.26 / -
АП Моцпан Н.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦСКА
Москва
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Гайч А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 31.12.28
ЦФ Койта С.
1,60 млн €
01.07.26 / 30.06.27
ЛЗ Рейванди А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Ушаков Е.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Пополитов Г.
Аренда
01.07.26 / 30.06.27