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Евгений Чернов
Евгений Чернов
Завершил карьеру
23 октября 1992 (33)
#23 | Защитник
180 см | 67 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
«Балтика» объявила об уходе четырех футболистов
2025.06.30 22:55
1
Чернов рассказал, какой подарок ему сделал Семак
2025.04.25 04:30
2
Фото
Экс-защитник сборной России перешел в «Балтику»
2025.01.22 15:40
2
Экс-защитник сборной России переходит в «Балтику»
2025.01.18 09:33
4
Защитника «Ростова» предложили лидерам Первой лиги
2025.01.09 19:30
«Ростов» решил избавиться от экс-защитника сборной России
2025.01.09 14:48
5
Защитник «Ростова» назвал стоимость Карпина для «Спартака»
2024.04.17 10:54
7
Чернов: «Чемпионства «Зенита» не надоедают – никому же не надоедают постоянные титулы «Баварии»
2024.03.30 11:33
3
Чернов назвал причину победы «Ростова» над «Краснодаром»
2024.03.09 13:59
Фото
Опубликована сборная 19-го тура РПЛ по версии WhoScored
2024.03.04 18:31
4
Видео
«Ростов» забил «Спартаку» благодаря ошибке Максименко
2024.02.07 20:23
18
Фото
Опубликована сборная 12-го тура РПЛ по версии WhoScored
2023.10.23 18:48
1
«Ростов» заявил шесть летних новичков: трансферный бан ФИФА снят
2023.07.29 14:51
3
«Ростов» подтвердил подписание четвертого летнего новичка
2023.06.20 14:25
2
Агент прояснил будущее Чернова в «Ростове»: защитник арендован у «Краснодара»
2023.06.10 09:39
Фото
«Ростов» объявил о возвращении Чернова из «Краснодара»
2022.07.10 19:19
«Ростов» договорился об аренде защитника «Краснодара»
2022.07.08 16:51
Осипенко, Мамаев, Фольмер – в старте «Ростова» на матч с «Краснодаром»; Чернов, Ионов, Кабелла выйдут у гостей
2021.05.16 12:46
Мусаев выпустил на матч с «Ротором» Чернова, Ари, Маркова; Кверквелия, Жигулев, Понсе сыграют у гостей
2020.12.05 18:06
1
Гомис, Н’Зонзи, Камавинга – в составе «Ренна» на игру с «Краснодаром»; Смольников, Чернов, Уткин сыграют у гостей
2020.10.20 21:02
10
Видео
Марков и Чернов впервые посетили стадион «Краснодара» в качестве игроков команды
2020.10.11 12:53
4
Чернов перешел из «Ростова» в «Краснодар»
2020.10.06 18:11
8
Sport24: «Краснодар» сделал «Ростову» предложение по покупке Чернова
2020.10.06 15:07
9
Фото
«Ростов» объявил о продлении контрактов с Байрамяном и Черновым
2020.04.09 09:47
1
Агент Маньяков: «Рыбус покинет «Локомотив»
2020.01.15 14:38
4
Чернов может перейти из «Ростова» в ЦСКА
2019.12.28 10:51
7
Козлов, Чернов, Ионов – в старте «Ростова» на матч с «Тамбовом»; Шелия, Обухов, Мелкадзе сыграют у гостей
2019.11.09 16:05
2
Видео
Защитник «Ростова» Чернов запустил новый челлендж
2019.10.12 11:37
10
Видео
Чернов повторил на тренировке сейв против «Локомотива»
2019.09.14 10:53
4
Видео
ФИФА – о двойном сэйве Чернова: «Спасибо, что прислали»
2019.09.07 10:33
10
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Моуринью повторил легендарный перформанс Евсеева
19:44
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Слуцкий ответил, кто из россиян следующим уедет в Европу
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В «Барселоне» рассказали о планах насчет Месси
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Батракова уличили в большой ошибке в «Галатасарае»
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17:18
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Инсайды Аршавина по Головину, которого хочет купить «Спартак»
16:18
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Тренер «ПСЖ» лишил Сафонова статуса неприкасаемого
15:48
2
Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
15:13
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