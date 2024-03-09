Чернов назвал причину победы «Ростова» над «Краснодаром»

Защитник «Ростова» Евгений Чернов высказался по итогам выигранного матча с «Краснодаром» в 20-м туре РПЛ.

Краснодарцы уступили на выезде со счетом 1:2.

Весной они заработали в чемпионате 1 очко из 6 возможных.

Сегодня команда может лишиться 1-го месте в Премьер-лиге.

– В чем был хорош «Ростов»?

– Тяжело судить с поля, потому что, думаю, людям и экспертам было виднее. Мы очень хотели победить, бились друг за друга, поэтому наша командная работа привела к тому, что мы выиграли матч.

– Прошлый матч, когда вели 2:0 и проиграли 2:3, был в голове?

– Нет, каждый новый матч – это новая история.

– Перед игрой у вас был какой-то особый настрой?

– С любой командой выхожу с мыслью, что надо заработать три очка.

– Вам приятно, что вы подпортили жизнь «Краснодару» в гонке за чемпионство?

– Странный вопрос. Мы счастливы, что заработали три очка и поднялись чуть в таблице, это для нас было важнее.