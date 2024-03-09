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    Чернов назвал причину победы «Ростова» над «Краснодаром»

    Защитник «Ростова» Евгений Чернов высказался по итогам выигранного матча с «Краснодаром» в 20-м туре РПЛ.

    • Краснодарцы уступили на выезде со счетом 1:2.
    • Весной они заработали в чемпионате 1 очко из 6 возможных.
    • Сегодня команда может лишиться 1-го месте в Премьер-лиге.

    – В чем был хорош «Ростов»?

    – Тяжело судить с поля, потому что, думаю, людям и экспертам было виднее. Мы очень хотели победить, бились друг за друга, поэтому наша командная работа привела к тому, что мы выиграли матч.

    – Прошлый матч, когда вели 2:0 и проиграли 2:3, был в голове?

    – Нет, каждый новый матч – это новая история.

    – Перед игрой у вас был какой-то особый настрой?

    – С любой командой выхожу с мыслью, что надо заработать три очка.

    – Вам приятно, что вы подпортили жизнь «Краснодару» в гонке за чемпионство?

    – Странный вопрос. Мы счастливы, что заработали три очка и поднялись чуть в таблице, это для нас было важнее.

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    Источник: «РБ Спорт»

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