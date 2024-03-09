Защитник «Краснодара» Оласа – после поражения от «Ростова»: «Судейство становилось односторонним»

Лукас Оласа дал оценку работе арбитра в матче 20-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром».

Уругвайский защитник недоволен отдельными решениями судьи Василия Казарцева.

Краснодарцы уступили на выезде со счетом 1:2.

Весной они заработали в чемпионате 1 очко из 6 возможных.

Сегодня команда может лишиться 1-го месте в Премьер-лиге.

«Конечно, начинаются сложности, когда арбитр свистит все фолы сопернику, когда все нарушения не в нашу пользу. Судейство становилось односторонним.

На подборах и единоборствах мы уступили «Ростову», но во втором тайме вышли намного более подготовленными», – считает Оласа.