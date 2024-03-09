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    • Защитник «Краснодара» Оласа – после поражения от «Ростова»: «Судейство становилось односторонним»

    Защитник «Краснодара» Оласа – после поражения от «Ростова»: «Судейство становилось односторонним»

    Лукас Оласа дал оценку работе арбитра в матче 20-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром».

    Уругвайский защитник недоволен отдельными решениями судьи Василия Казарцева.

    • Краснодарцы уступили на выезде со счетом 1:2.
    • Весной они заработали в чемпионате 1 очко из 6 возможных.
    • Сегодня команда может лишиться 1-го месте в Премьер-лиге.

    «Конечно, начинаются сложности, когда арбитр свистит все фолы сопернику, когда все нарушения не в нашу пользу. Судейство становилось односторонним.

    На подборах и единоборствах мы уступили «Ростову», но во втором тайме вышли намного более подготовленными», – считает Оласа.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (3)
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    fakeid
    1709968854
    https://bombardir.ru/online/krasnodar-vs-rostov/statistic нарушения: 19 ростов - 12 краснодар. да-да, в одну сторону свистел.
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    TIMOTHY
    1709970098
    Читать подобное нытье от краснодарцев как то не але! Первую игру с помощью судейства выиграли 3-2, третий гол левый все признали и сейчас ноют,хоть судейка и в этот раз добавил шесть а играли восемь минут лишних,с чего бы ! Кордоба без карточки за симуляции остался...
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    The only one
    1709970532
    как ни "странно", на срач-тв сегодня футбола от РПЛ нет.
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