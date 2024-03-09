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    • Экс-арбитр Федотов оценил судейство в матче «Ростов» – «Краснодар»

    Экс-арбитр Федотов оценил судейство в матче «Ростов» – «Краснодар»

    Бывший судья Игорь Федотов поделился мнением о работе Василия Казарцева, обслуживавшего матч 20-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром».

    • Краснодарцы уступили на выезде со счетом 1:2.
    • Весной они заработали в чемпионате 1 очко из 6 возможных.
    • Сегодня команда может лишиться 1-го месте в Премьер-лиге.

    «Мне непонятны заявления со стороны «Краснодара». Никто из судей не лезет критиковать футболистов – они ведь не говорят про игру ЦСКА или «Краснодара», так и вы не обсуждайте.

    Кривцов, который выступил, что, сидя на скамейке, во всем разобрался? Не дело футболиста давать оценку судье.

    Казарцев работал одинаково в обе стороны. Все стопроцентные карточки он показал, где мог не показывать – он успокаивал, разруливал конфликтные ситуации без желтых. Я не увидел никакой предвзятости.

    Ивичу непонятна карточка Олусегуну? Это проблема футболиста, что, вместо того чтобы забивать гол, он размахивал руками. Обе желтые были по делу.

    Может, Ивич хотел, чтобы Олусегуну показали вторую желтую еще раньше, когда он толкался с Байрамяном? Если бы Казарцев не управлял игрой разговорами, а просто выдавал бы карточки налево и направо – команды закончили бы семь на семь.

    Но Василий сглаживал моменты, когда это было можно, а когда нельзя – наказывал карточками. Никакого перекоса в его работе не было, ни в одну, ни в другую сторону.

    Не гневите бога – все тут было понятно, ни одной левой желтой Казарцев не показал», – считает Федотов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (10)
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    SLADE2019
    1709965190
    Ишь ты, Бога не гневите. Это из-за таких, как ты? Судят пусть нормально и никто не вспомнит про них. Не надо только пиликать, что проигравшие всегда будут вами недовольны. Нет, не будут. Футболистов можете обсуждать, кто вас неволит? Нашел, чем обиду прикрыть. Я не буду во всех спорных моментах этого матча разбираться, скажу только, что Байрамян в момент получения желтой карточки (а это где то в середине первого тайма было) должен был красную узреть перед носом.
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    Алексей З
    1709966039
    Всегда проще свалить на судью , чем попытаться объяснить свою невзрачную игру и чрезмерную агрессию игроков.
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    ySS
    1709967201
    Левых пенальти не было, уже хорошо)
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    Cleaner
    1709969291
    В этой игре судья отсудил честно. От меня ему оценка пять. Олусегун с такой игрой будет в каждой игре удаляться у ЛЮБОГО судьи. Откровенно вдарил Байрамяну по зубам и удивлен второй желтой карточке. Ивичу нужно провести беседу с игроками, что когда команда проигрывает, нужно играть лучше, а не истерить на поле.
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    Красногвардейчик
    1709970335
    Краснодар должен сетовать не на судей, а на свою отвратную игру.....с такой чемпионами не стать
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    Сергей-Садковский-google
    1709971251
    Играть надо, а не на судей пенять! Понимаю эмоции после обидного поражения, но проигрывать тоже надо достойно. Болею за Краснодар, но во вчерашней игре Ростов был лучше, с чем и поздравляю соседей.
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