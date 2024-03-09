Экс-арбитр Федотов оценил судейство в матче «Ростов» – «Краснодар»

Бывший судья Игорь Федотов поделился мнением о работе Василия Казарцева, обслуживавшего матч 20-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром».

Краснодарцы уступили на выезде со счетом 1:2.

Весной они заработали в чемпионате 1 очко из 6 возможных.

Сегодня команда может лишиться 1-го месте в Премьер-лиге.

«Мне непонятны заявления со стороны «Краснодара». Никто из судей не лезет критиковать футболистов – они ведь не говорят про игру ЦСКА или «Краснодара», так и вы не обсуждайте.

Кривцов, который выступил, что, сидя на скамейке, во всем разобрался? Не дело футболиста давать оценку судье.

Казарцев работал одинаково в обе стороны. Все стопроцентные карточки он показал, где мог не показывать – он успокаивал, разруливал конфликтные ситуации без желтых. Я не увидел никакой предвзятости.

Ивичу непонятна карточка Олусегуну? Это проблема футболиста, что, вместо того чтобы забивать гол, он размахивал руками. Обе желтые были по делу.

Может, Ивич хотел, чтобы Олусегуну показали вторую желтую еще раньше, когда он толкался с Байрамяном? Если бы Казарцев не управлял игрой разговорами, а просто выдавал бы карточки налево и направо – команды закончили бы семь на семь.

Но Василий сглаживал моменты, когда это было можно, а когда нельзя – наказывал карточками. Никакого перекоса в его работе не было, ни в одну, ни в другую сторону.

Не гневите бога – все тут было понятно, ни одной левой желтой Казарцев не показал», – считает Федотов.