Сафонов одним словом охарактеризовал судью матча «Ростов» – «Краснодар»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов оценил судейство в игре 20-го тура РПЛ против «Ростова».
Он считает, что главный арбитр матча Василий Казарцев был категоричным.
– 11 желтых карточек, одна красная. Это игра была такой эмоциональной или судья был таким категоричным?
– Судейство комментировать не хочу, однако сказать, что судья был сегодня категоричен, наверно, это минимум, который возможен в данной ситуации.
- Краснодарцы уступили на выезде со счетом 1:2.
- Весной они заработали в чемпионате 1 очко из 6 возможных.
- Сегодня команда может лишиться 1-го месте в Премьер-лиге.