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    • Сафонов одним словом охарактеризовал судью матча «Ростов» – «Краснодар»

    Сафонов одним словом охарактеризовал судью матча «Ростов» – «Краснодар»

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов оценил судейство в игре 20-го тура РПЛ против «Ростова».

    Он считает, что главный арбитр матча Василий Казарцев был категоричным.

    – 11 желтых карточек, одна красная. Это игра была такой эмоциональной или судья был таким категоричным?

    – Судейство комментировать не хочу, однако сказать, что судья был сегодня категоричен, наверно, это минимум, который возможен в данной ситуации.

    • Краснодарцы уступили на выезде со счетом 1:2.
    • Весной они заработали в чемпионате 1 очко из 6 возможных.
    • Сегодня команда может лишиться 1-го месте в Премьер-лиге.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:38
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    Комментарии (5)
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    timon2401
    1709975548
    Очень уж парень ласково о питерском судъе))) мог бы и категоричнее и вся страна его бы поддержала!!
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    1709978966
    Ирония ситуации в том, что на моей памяти, Казарцев наверное самый критикуемый со стороны Ростова судья. А тут все на него набросились, что он наоборот в пользу Ростова (или Зенита) убил Краснодар.
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    Zoge
    1709979905
    Ноги в футболе главное,а у наших футболистов руки!!!
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