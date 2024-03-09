Сафонов одним словом охарактеризовал судью матча «Ростов» – «Краснодар»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов оценил судейство в игре 20-го тура РПЛ против «Ростова».

Он считает, что главный арбитр матча Василий Казарцев был категоричным.

– 11 желтых карточек, одна красная. Это игра была такой эмоциональной или судья был таким категоричным?

– Судейство комментировать не хочу, однако сказать, что судья был сегодня категоричен, наверно, это минимум, который возможен в данной ситуации.