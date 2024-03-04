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    Опубликована сборная 19-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 19-го тура чемпионата России.

    В нее включены футболисты «Ростова», «Динамо», «Локомотива», «Краснодара», «Пари НН» и «Оренбурга».

    Вратарь: Николай Сысуев («Оренбург»);

    Защитники: Александр Сильянов («Локомотив»), Кирилл Гоцук («Пари НН»), Хуниор Алонсо («Краснодар»), Евгений Чернов («Ростов»);

    Полузащитники: Денис Макаров («Динамо»), Хорхе Карраскаль («Динамо»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Мохаммад Мохеби («Ростов»);

    Нападающие: Егор Голенков («Ростов»), Константин Тюкавин («Динамо»).

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    Источник: WhoScored

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    04.03.2024 18:31
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    Комментарии (6)
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    ...уефан
    1709566769
    ...справедливо уже тем, что нет ни зенитовцев, ни спартаковцев...
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    bset
    1709567263
    Что за колхоз? Часть фамилий латиницей, часть кириллицей. То же самое с названиями клубов
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    raritet
    1709573131
    А где Сантос, Где Педро? Ничего не понимаю. Одни русские фамилии...
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