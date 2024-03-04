Опубликована сборная 19-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 19-го тура чемпионата России.
В нее включены футболисты «Ростова», «Динамо», «Локомотива», «Краснодара», «Пари НН» и «Оренбурга».
Вратарь: Николай Сысуев («Оренбург»);
Защитники: Александр Сильянов («Локомотив»), Кирилл Гоцук («Пари НН»), Хуниор Алонсо («Краснодар»), Евгений Чернов («Ростов»);
Полузащитники: Денис Макаров («Динамо»), Хорхе Карраскаль («Динамо»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Мохаммад Мохеби («Ростов»);
Нападающие: Егор Голенков («Ростов»), Константин Тюкавин («Динамо»).