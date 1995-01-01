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    Гомис, Н’Зонзи, Камавинга – в составе «Ренна» на игру с «Краснодаром»; Смольников, Чернов, Уткин сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ренном» и «Краснодаром».

    «Ренн»: Гомис, Траоре, Да Силва, Агерд, Далберт, Н'Зонзи, Бурижо, Камавинга, дель Кастильо, Террье, Гирасси.

    «Краснодар»: Сафонов, Чернов, Сорокин, Кайо, Петров, Вильена, Уткин, Оллсон, Рамирес, Смольников, Берг.

    Встреча на стадионе «Рут де Лорьян», что в Ренне, начнется в 22:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 21:02
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1360

      Retiremen_VMF 19 минут назад

      Иметь хороший состав и так подводить его к матчам... Где ведущие игроки? Постоянно в важных матчах играют каким то странным составом. Ну ведь просто страшно за счет. Кайо первый опыт, остальные трансферная ошибка. Глянем чернова, но он первый матч. И ведь играют важные матчи, как то так получается. Может нервы перед матчем, но разве я не прав?

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      Рейтинг: +1223

      Romantic2010 20 минут назад

      Состав даже для РПЛ слабенький,а для лиги чемпионов даже говорить не о чем(((

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