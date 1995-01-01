Гомис, Н’Зонзи, Камавинга – в составе «Ренна» на игру с «Краснодаром»; Смольников, Чернов, Уткин сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ренном» и «Краснодаром».

«Ренн»: Гомис, Траоре, Да Силва, Агерд, Далберт, Н'Зонзи, Бурижо, Камавинга, дель Кастильо, Террье, Гирасси.

«Краснодар»: Сафонов, Чернов, Сорокин, Кайо, Петров, Вильена, Уткин, Оллсон, Рамирес, Смольников, Берг.

Встреча на стадионе «Рут де Лорьян», что в Ренне, начнется в 22:00 по Москве.