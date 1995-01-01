Гомис, Н’Зонзи, Камавинга – в составе «Ренна» на игру с «Краснодаром»; Смольников, Чернов, Уткин сыграют у гостей

Иметь хороший состав и так подводить его к матчам... Где ведущие игроки? Постоянно в важных матчах играют каким то странным составом. Ну ведь просто страшно за счет. Кайо первый опыт, остальные трансферная ошибка. Глянем чернова, но он первый матч. И ведь играют важные матчи, как то так получается. Может нервы перед матчем, но разве я не прав?
Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ренном» и «Краснодаром».
«Ренн»: Гомис, Траоре, Да Силва, Агерд, Далберт, Н'Зонзи, Бурижо, Камавинга, дель Кастильо, Террье, Гирасси.
«Краснодар»: Сафонов, Чернов, Сорокин, Кайо, Петров, Вильена, Уткин, Оллсон, Рамирес, Смольников, Берг.
Встреча на стадионе «Рут де Лорьян», что в Ренне, начнется в 22:00 по Москве.