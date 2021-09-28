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Стивен Н'Зонзи
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Стивен Н'Зонзи
#25 | Полузащитник
Имя
Стивен
Фамилия
Н'Зонзи
Состав
Без клуба
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
15 декабря 1988 (34 года)
Рост
190
Вес
82
Стоимость:
€ 8,00
млн
Статистика
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11 августа 2021
08:21
Действующий чемпион мира Н’Зонзи перейдет в «Аль-Райан»
26 июля 2021
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«Рома» предложила «Зениту» на выбор трех игроков в обмен на Азмуна
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19:50
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2
20 октября 2020
21:02
Гомис, Н’Зонзи, Камавинга – в составе «Ренна» на игру с «Краснодаром»; Смольников, Чернов, Уткин сыграют у гостей
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16 августа 2019
19:01
Н’Зонзи перешел из «Ромы» в «Галатасарай» на правах аренды с правом выкупа
15 августа 2019
06:50
Фото
Н'Зонзи объявил о переходе из «Ромы» в «Галатасарай»
8 ноября 2018
09:41
Н'Зонзи: «Рома» немного опытнее ЦСКА, но и они доставили нам проблем»
17 августа 2018
09:42
Н’Зонзи – об игре с Де Росси: «Думаю, я смогу сыграться с ним»
14 августа 2018
21:54
Фото
Официально: Н’Зонзи – игрок «Ромы»
08:23
«Рома» заплатит за Н’Зонзи 30 миллионов
2
07:52
Жоао Мариу близок к переходу в «Севилью»
1
11 августа 2018
01:27
Чемпион мира Н’Зонзи может перейти в «Рому»
27 июля 2018
09:16
«Барселона» переключилась с Рабьо на Н'Зонзи. Сумма отступных – 40 миллионов
3
16 июля 2018
13:40
Фото
Н'Зонзи сказал игрокам, чтобы они дали Кубок мира Канте во время празднования. Сам он стеснялся попросить
9
15 июля 2018
23:25
14 из 23-х игроков в чемпионской заявке Франции – выходцы из стран Африки
18
10 июля 2018
16:14
Фото
15 игроков сборной Франции на ЧМ-2018 имеют африканские корни
13
18 июня 2018
10:06
«Севилья» купит Льоренте, если Н'Зонзи уйдет в «Арсенал»
4 апреля 2018
06:15
Полузащитник «Севильи» Н'Зонзи: «Мы победили в Манчестере, постараемся победить и в Мюнхене»
19 марта 2018
14:56
«Ювентус» готов выплатить отступные за Н’Зонзи, которые составляют 30 миллионов
2
4 декабря 2017
14:01
«Арсенал» и «Эвертон» претендуют на полузащитника «Севильи» Н’Зонзи
3 ноября 2017
06:53
Писарев не сомневался в неудачном результате «Спартака» в Севилье
14 октября 2017
20:26
Кьяер и Н'Зонзи рискуют пропустить встречу со «Спартаком»
2
3 сентября 2017
10:58
«ПСЖ» хотел арендовать Н'Зонзи
1
17 июня 2017
08:22
«Ювентус» купит Матюиди, если не удастся приобрести Н'Зонзи
15 июня 2017
16:05
Н'Зонзи перейдет в «Ювентус» за 40 миллионов
18 марта 2017
18:39
Н'Зонзи летом перейдет в «Ювентус»
2
31 января 2017
12:26
Фото
Н'Зонзи заключил новый контракт с «Севильей»
7 января 2017
12:59
Н’Зонзи отказался продлевать контракт с «Севильей»
20 декабря 2016
09:48
Н'Зонзи заинтересовал «Манчестер Сити»
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