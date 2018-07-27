«Барселона» переключилась с Рабьо на Н'Зонзи. Сумма отступных – 40 миллионов

Полузащитник «Севильи» Стивен Н'Зонзи этим летом может стать игроком «Барселоны».

Каталонский клуб рассматривает его в качестве замены хавбеку «ПСЖ» Адриану Рабьо. «Барса» долгое время вела переговоры с парижанами о переходе француза, но стороны так и не смогли договориться. Ранее стало известно, что переход может состояться после завершения контракта игрока с «ПСЖ».

По этой причине «Барселона» переключила внимание на игрока команды из Андалусии. Сумма отступных в его контракте с «Севильей» составляет 40 миллионов евро. У каталонцев есть отработанные связи с «Севильей» – ранее этим летом в направлении Барселоны проследовал защитник Клеман Лангле.

В прошедшем сезоне 29-летний Нзонзи сыграл 44 матча за «Севилью». На его счету один гол и две результативные передачи.