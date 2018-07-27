«Барселона» хочет получить Рабьо бесплатно

Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо входит в трансферные планы «Барселоны».

Стороны долгое время ведут переговоры о его переходе, но не могут найти компромисс из-за сложных отношений между клубами, связанных с трансфером Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2017 года.

Каталонский клуб готов из-за этого подождать год, чтобы следующим летом получить Рабьо бесплатно – у футболиста закончится контракт с парижанами в середине 2019 года.

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость 23-летнего полузащитника оценивается в 50 миллионов евро.