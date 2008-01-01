Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    2 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    3 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге

    Сафонов, Кайо, Вандерсон – в старте «Краснодара»; Камавинга, Н’Зонзи, Силики сыграют у «Ренна»

    Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Ренном».

    «Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Кайо, Смольников, Рамирес, Вильена, Кабелла, Вандерсон, Газинский, Классон, Берг.

    «Ренн»: Сален, Нямси, Да Сильва, Трюффер, Траоре, Н'Зонзи, Силики, Камавинга, Буриго, Доку, Юну.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на стадионе «Краснодар», которая начнется в 20:55 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:50
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +144

      _-G-F-_ 45 минут назад

      А что с Ольсоном? На замене его тоже нет? Я что-то пропустил?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -280

      net zenit1967 1 час назад

      только победить и будет вам место в лиге европы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10779

      Skull_Boy 2 часа назад

      Этот олигофрен видимо ничему не учится и давай Кайо привези пару мячей

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80925
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru