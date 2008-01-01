Сафонов, Кайо, Вандерсон – в старте «Краснодара»; Камавинга, Н’Зонзи, Силики сыграют у «Ренна»

Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Ренном».

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Кайо, Смольников, Рамирес, Вильена, Кабелла, Вандерсон, Газинский, Классон, Берг.

«Ренн»: Сален, Нямси, Да Сильва, Трюффер, Траоре, Н'Зонзи, Силики, Камавинга, Буриго, Доку, Юну.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на стадионе «Краснодар», которая начнется в 20:55 по Москве.