Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    3 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву

    Н’Зонзи перешел из «Ромы» в «Галатасарай» на правах аренды с правом выкупа

    «Рома» объявила о переходе полузащитника Стивена Н‘Зонзи в «Галатасарай» на правах годичной аренды.

    Турецкий клуб будет иметь право продлить аренду футболиста еще на сезон за 500 тысяч евро.

    Кроме того, стамбульцы получат возможность выкупить француза за 16 миллионов евро в случае аренды до июня 2020 года и за 13 миллионов при ее продлении до июня 2021-го.

    • Римляне купили 30-летнего игрока у «Севильи» прошлым летом за 27 миллионов евро.
    • В сезоне-2018/19 Н'Зонзи провел за «Рому» 39 официальных матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
    • Контракт хавбека с итальянским клубом рассчитан до середины 2022 года.

    Источник: Официальный сайт «Ромы»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:01
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106819
    #2
    Chernyi Lis
    79175
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73241
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru