Н’Зонзи перешел из «Ромы» в «Галатасарай» на правах аренды с правом выкупа

«Рома» объявила о переходе полузащитника Стивена Н‘Зонзи в «Галатасарай» на правах годичной аренды.
Турецкий клуб будет иметь право продлить аренду футболиста еще на сезон за 500 тысяч евро.
Кроме того, стамбульцы получат возможность выкупить француза за 16 миллионов евро в случае аренды до июня 2020 года и за 13 миллионов при ее продлении до июня 2021-го.
- Римляне купили 30-летнего игрока у «Севильи» прошлым летом за 27 миллионов евро.
- В сезоне-2018/19 Н'Зонзи провел за «Рому» 39 официальных матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
- Контракт хавбека с итальянским клубом рассчитан до середины 2022 года.