Н’Зонзи перешел из «Ромы» в «Галатасарай» на правах аренды с правом выкупа

«Рома» объявила о переходе полузащитника Стивена Н‘Зонзи в «Галатасарай» на правах годичной аренды.

Турецкий клуб будет иметь право продлить аренду футболиста еще на сезон за 500 тысяч евро.

Кроме того, стамбульцы получат возможность выкупить француза за 16 миллионов евро в случае аренды до июня 2020 года и за 13 миллионов при ее продлении до июня 2021-го.