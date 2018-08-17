Н’Зонзи – об игре с Де Росси: «Думаю, я смогу сыграться с ним»

Новичок «Ромы» полузащитник Стивен Н’Зонзи не видит проблем в совместном выходе на поле с капитаном римской команды Даниэле Де Росси.

«Де Росси? Он и Канте – оба отличные игроки, имеют опыт и выиграли много. Думаю, я смогу сыграться с ним.

Мне довелось играть вместе с Канте против Дании, посмотрим, что будет дальше, но думаю, тоже самое произойдет с Де Росси», – приводит слова Н’Зонзи Sky Sports Italia.

Хавбек участвовал в чемпионате мира-2018, где в составе сборной Франции стал победителем турнира.

Н’Зонзи выступал за «Севилью» с 2015 года, выигрывал с ней Лигу Европы. В прошлом сезоне он провел 44 игры, в которых забил один гол. На его счету пять матчей на чемпионате мира-2018​. Его трансфер в «Рому» оценивается в 30 миллионов евро.