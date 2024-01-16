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Даниэле Де Росси
Даниэле Де Росси
Завершил карьеру
24 июля 1983 (43), Рим
#16 | Полузащитник
185 см | 83 кг
Италия
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Публикации
Главным кандидатом на замену Моуринью назвали Де Росси
2024.01.16 12:52
1
СПАЛ уволил Де Росси. При нем команда опустилась в зону вылета Серии B
2023.02.14 15:59
1
Фото
Де Росси возглавил СПАЛ. У него нет самостоятельного тренерского опыта
2022.10.11 15:44
Пост
Де Росси – в «Боке», Вальдес – в «МЮ»: какие рандомные трансферы в футболе вы знаете
2022.09.28 13:20
3
Де Росси – кандидат на пост тренера «Кальяри». У него нет самостоятельного опыта
2022.06.04 10:14
1
Де Росси: «Хочу выбить зубы игрокам, которые перед матчами снимают видео для инстаграма»
2021.07.25 08:46
8
Де Росси госпитализирован с коронавирусом
2021.04.09 18:56
Де Росси вошел в тренерский штаб сборной Италии
2021.03.18 20:15
Журналист Романо: «Фиорентина» выбрала Де Росси на пост тренера»
2020.07.03 22:47
Освальдо: «В одном из римских баров меня хотели убить. Попросил Де Росси и Тотти пойти со мной и разобраться»
2020.04.26 20:00
3
Де Росси завершил карьеру из-за дочери
2020.02.11 17:55
2
Видео
Загримированный Де Росси пробрался на фанатскую трибуну «Ромы» в матче с «Лацио»
2020.01.29 18:43
1
Видео
«Рома» – о Де Росси: «Абсолютно фантастическая карьера подходит к финалу»
2020.01.07 07:42
Де Росси объявил о завершении карьеры
2020.01.06 21:46
2
Журналист Романо: Де Росси завершает карьеру
2020.01.06 18:19
1
Видео
Де Росси стал игроком «Бока Хуниорс»
2019.07.26 00:22
2
Де Росси прилетел в Аргентину. Он подпишет контракт с «Бока Хуниорс»
2019.07.25 01:41
1
Видео
«Мы ждем тебя. Я посылаю тебе поцелуй». Марадона на радио поприветствовал переход Де Росси в «Бока Хуниорс»
2019.07.23 16:45
1
Президент «Бока Хуниорс»: «На 99 процентов уверены в подписании Де Росси. В ближайшие дни он прибудет»
2019.07.19 23:44
Де Росси: «Не могу завершить карьеру, не сыграв за «Бока Хуниорс»
2019.07.18 11:34
1
Де Росси готов завершить карьеру. Он может войти в штаб Манчини в сборной Италии
2019.07.06 11:18
Де Росси принял предложение «Фиорентины»
2019.06.28 17:28
Де Росси решил продолжить карьеру в Серии А. Он отказался переходить в Аргентину и МЛС
2019.06.24 00:34
2
Де Росси отказался от перехода в «Фиорентину» и «Милан» из-за уважения к «Роме»
2019.06.19 17:59
Видео
Отец и Тотти вручили Де Росси награду на прощальной церемонии «Ромы»
2019.05.27 00:57
2
Видео
Де Росси заменен в последнем матче за «Рому» под аплодисменты «Стадио Олимпико»
2019.05.26 23:28
3
Де Росси проводит последний матч за «Рому». Сегодня он может завершить карьеру
2019.05.26 22:15
3
Де Росси может завершить карьеру после ухода из «Ромы»
2019.05.25 13:51
Фото
«Палотта, ты – марионетка! С нас хватит!» Фанаты «Ромы» протестуют против ухода Де Росси
2019.05.17 14:46
«Манчестер Сити» и «ПСЖ» поспорят с «Зенитом» за Де Росси
2019.05.15 15:59
9
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