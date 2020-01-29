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  • Загримированный Де Росси пробрался на фанатскую трибуну «Ромы» в матче с «Лацио»

Загримированный Де Росси пробрался на фанатскую трибуну «Ромы» в матче с «Лацио»

29 января 2020, 18:43
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Бывший капитан «Ромы» Даниэле Де Росси переоделся и загримировался, чтобы незамеченным посмотреть на фанатской трибуне «джаллоросси» матч 21-го тура серии А с «Лацио» (1:1).

Замаскироваться Де Росси помогла его супруга, актриса Сара Фельбербаум, процесс создания нового образа футболисту она опубликовала в инстаграме.

  • Де Росси – воспитанник «Ромы».
  • В основной команде он выступал с 2002 по 2019 год.
  • 6 января Де России объявил о завершении карьеры.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Сары Фельбербаум
Италия. Серия А Рома Лацио Де Росси Даниэле
Комментарии (1)
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Cules2013
1580318813
Прикольно. Хотя в Германии некоторые игроки даже заводилами на трибуне бывают и не гримируются, напротив.
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