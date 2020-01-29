Загримированный Де Росси пробрался на фанатскую трибуну «Ромы» в матче с «Лацио»

Бывший капитан «Ромы» Даниэле Де Росси переоделся и загримировался, чтобы незамеченным посмотреть на фанатской трибуне «джаллоросси» матч 21-го тура серии А с «Лацио» (1:1).

Замаскироваться Де Росси помогла его супруга, актриса Сара Фельбербаум, процесс создания нового образа футболисту она опубликовала в инстаграме.

Де Росси – воспитанник «Ромы».

В основной команде он выступал с 2002 по 2019 год.

6 января Де России объявил о завершении карьеры.

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