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    Де Росси объявил о завершении карьеры

    Итальянский полузащитник Даниэле Де Росси решил завершить профессиональную карьеру.

    «Это не связано с серьезной травмой или какой-то другой проблемой. Мне просто нужно вернуться к семье. Я скучаю по своей дочери, а она скучает по мне. Я принял твердое решение. Все пытались переубедить меня, давали мне время подумать, но решение принято, и в этом нет ничего странного», – сказал 36-летний футболист.

    • Де Росси – воспитанник «Ромы».
    • За основную команду римлян он выступал с 2001-го по 2019-й год. В его активе 616 матчей, 63 гола и 54 результативные передачи.
    • В июле Де Росси стал игроком «Бока Хуниорс». За аргентинский клуб он провел семь матчей и забил один гол.

    Источник: Football Italia

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