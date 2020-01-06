Де Росси объявил о завершении карьеры

Итальянский полузащитник Даниэле Де Росси решил завершить профессиональную карьеру.

«Это не связано с серьезной травмой или какой-то другой проблемой. Мне просто нужно вернуться к семье. Я скучаю по своей дочери, а она скучает по мне. Я принял твердое решение. Все пытались переубедить меня, давали мне время подумать, но решение принято, и в этом нет ничего странного», – сказал 36-летний футболист.