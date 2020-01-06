Де Росси объявил о завершении карьеры

Итальянский полузащитник Даниэле Де Росси решил завершить профессиональную карьеру.
«Это не связано с серьезной травмой или какой-то другой проблемой. Мне просто нужно вернуться к семье. Я скучаю по своей дочери, а она скучает по мне. Я принял твердое решение. Все пытались переубедить меня, давали мне время подумать, но решение принято, и в этом нет ничего странного», – сказал 36-летний футболист.
- Де Росси – воспитанник «Ромы».
- За основную команду римлян он выступал с 2001-го по 2019-й год. В его активе 616 матчей, 63 гола и 54 результативные передачи.
- В июле Де Росси стал игроком «Бока Хуниорс». За аргентинский клуб он провел семь матчей и забил один гол.
Источник: Football Italia