Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Де Росси объявил о завершении карьеры

6 января 2020, 21:46
2

Итальянский полузащитник Даниэле Де Росси решил завершить профессиональную карьеру.

«Это не связано с серьезной травмой или какой-то другой проблемой. Мне просто нужно вернуться к семье. Я скучаю по своей дочери, а она скучает по мне. Я принял твердое решение. Все пытались переубедить меня, давали мне время подумать, но решение принято, и в этом нет ничего странного», – сказал 36-летний футболист.

  • Де Росси – воспитанник «Ромы».
  • За основную команду римлян он выступал с 2001-го по 2019-й год. В его активе 616 матчей, 63 гола и 54 результативные передачи.
  • В июле Де Росси стал игроком «Бока Хуниорс». За аргентинский клуб он провел семь матчей и забил один гол.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Рома Бока Хуниорс Де Росси Даниэле
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
MU-fanatic
1578342496
почет и хвала!!!хороший игрок!!!
Ответить
Plyash
1578348615
Де Росси надёжным игроком был.Теперь надёжным папой и мужем будет.Удачи тебе.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+