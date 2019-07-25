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    Де Росси стал игроком «Бока Хуниорс»

    «Бока Хуниорс» в своем официальном твиттере объявил о переходе полузащитника Даниэле Де Росси.

    Детали личного контракта между 36-летним итальянцем и аргентинским клубом пока неизвестны.

    Хавбек этим летом покинул «Рому» на правах свободного агента, поэтому достался «Бока Хуниорс» бесплатно.

    • Де Росси – воспитанник «Ромы».
    • За основную команду римлян он выступал с 2001 года.
    • В его активе 616 матчей, 63 гола и 54 результативные передачи.

    Источник: Официальный твиттер «Бока Хуниорс»

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