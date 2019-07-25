Де Росси стал игроком «Бока Хуниорс»

«Бока Хуниорс» в своем официальном твиттере объявил о переходе полузащитника Даниэле Де Росси.
Детали личного контракта между 36-летним итальянцем и аргентинским клубом пока неизвестны.
Хавбек этим летом покинул «Рому» на правах свободного агента, поэтому достался «Бока Хуниорс» бесплатно.
- Де Росси – воспитанник «Ромы».
- За основную команду римлян он выступал с 2001 года.
- В его активе 616 матчей, 63 гола и 54 результативные передачи.
¡Ya está en La Boca! pic.twitter.com/h2G3PPrRBi— Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) July 25, 2019