Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- https://my.su/pressblog
«Рома» принимает «Парму» в 38-м туре чемпионата Италии (1:0, 36-я минута).
Полузащитник Даниэле Де Росси начал встречу с первых минут. Матч станет для него последним в составе римского клуба, за который он выступает суммарно 19 лет.
В начале мае 35-летний итальянец анонсировал уход из «Ромы». Вчера, 25-го мая, «Бомбардир» со ссылкой на Corierre dello Sport писал о том, что после сегодняшнего матча Де Росси может завершить карьеру.
Рн сыграл за «Рому» в 615 матчах, забил 63 гола и отдал 54 ассиста.
- Следить за событиями встречи на Олимпийском стадионе в Риме можно в онлайне «Бомбардира».
- Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются «Нью-Йорк Сити», «Бока Хуниорс», «Зенит», «ПСЖ» и «Манчестер Сити».