Де Росси проводит последний матч за «Рому». Сегодня он может завершить карьеру

«Рома» принимает «Парму» в 38-м туре чемпионата Италии (1:0, 36-я минута).

Полузащитник Даниэле Де Росси начал встречу с первых минут. Матч станет для него последним в составе римского клуба, за который он выступает суммарно 19 лет.

В начале мае 35-летний итальянец анонсировал уход из «Ромы». Вчера, 25-го мая, «Бомбардир» со ссылкой на Corierre dello Sport писал о том, что после сегодняшнего матча Де Росси может завершить карьеру.

Рн сыграл за «Рому» в 615 матчах, забил 63 гола и отдал 54 ассиста.