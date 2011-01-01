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    Де Росси проводит последний матч за «Рому». Сегодня он может завершить карьеру

    «Рома» принимает «Парму» в 38-м туре чемпионата Италии (1:0, 36-я минута).

    Полузащитник Даниэле Де Росси начал встречу с первых минут. Матч станет для него последним в составе римского клуба, за который он выступает суммарно 19 лет.

    В начале мае 35-летний итальянец анонсировал уход из «Ромы». Вчера, 25-го мая, «Бомбардир» со ссылкой на Corierre dello Sport писал о том, что после сегодняшнего матча Де Росси может завершить карьеру.

    Рн сыграл за «Рому» в 615 матчах, забил 63 гола и отдал 54 ассиста.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 22:15
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9

      maksimgordeev 7 минут назад

      Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- https://my.su/pressblog

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      Рейтинг: +428

      АИН-27 9 минут назад

      35 лет для итальянского футболиста - это не возраст. Еще года 3 без проблем на высоком уровне. С его ростом для серии А может переквалифицироваться в ЦЗ и еще попылить 2-3 сезона.

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      Рейтинг: +577

      Мы ЦСКА 16 минут назад

      отдай пас на Джеку

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