Де Росси может завершить карьеру после ухода из «Ромы»

Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси рассматривает возможность завершения карьеры вместо перехода в другой клуб.

По информации Corriere dello Sport, в четверг 35-летний футболист пригласил партнеров по команде и сотрудников клуба на ужин. Там итальянец сказал, что, несмотря на свое желание продолжать играть, у него все еще нет никакой конкретики.

Как утверждает источник, Де Росси может завершить карьеру, если не получит стоящего предложения.