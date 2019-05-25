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    Де Росси может завершить карьеру после ухода из «Ромы»

    Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси рассматривает возможность завершения карьеры вместо перехода в другой клуб.

    По информации Corriere dello Sport, в четверг 35-летний футболист пригласил партнеров по команде и сотрудников клуба на ужин. Там итальянец сказал, что, несмотря на свое желание продолжать играть, у него все еще нет никакой конкретики.

    Как утверждает источник, Де Росси может завершить карьеру, если не получит стоящего предложения.

    Источник: Corriere dello Sport

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