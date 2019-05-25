Де Росси может завершить карьеру после ухода из «Ромы»

Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси рассматривает возможность завершения карьеры вместо перехода в другой клуб.
По информации Corriere dello Sport, в четверг 35-летний футболист пригласил партнеров по команде и сотрудников клуба на ужин. Там итальянец сказал, что, несмотря на свое желание продолжать играть, у него все еще нет никакой конкретики.
Как утверждает источник, Де Росси может завершить карьеру, если не получит стоящего предложения.
- Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются «Нью-Йорк Сити», «Бока Хуниорс», «Зенит», «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
- Как стало известно в этом месяце, Де Росси покинет «Рому» летом в связи с истечением срока контракта.