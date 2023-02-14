СПАЛ уволил Де Росси. При нем команда опустилась в зону вылета Серии B

Главный тренер СПАЛ Даниэле Де Росси покинул занимаемый пост.

Он возглавлял команду на протяжении четырех месяцев – с 11 октября.

При нем СПАЛ опустился с 14-го на 18-е место в Серии B и теперь находится в зоне вылета.

Статистика Де Росси – 3 победы, 6 ничьих и 8 поражений в 17 матчах.

Это его первый самостоятельный тренерский опыт.

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