СПАЛ уволил Де Росси. При нем команда опустилась в зону вылета Серии B

Жаль Де Росси. Как игрок он был лидером Ромы и сборной Италии - футболист высокого уровня.
Главный тренер СПАЛ Даниэле Де Росси покинул занимаемый пост.
Он возглавлял команду на протяжении четырех месяцев – с 11 октября.
При нем СПАЛ опустился с 14-го на 18-е место в Серии B и теперь находится в зоне вылета.
- Статистика Де Росси – 3 победы, 6 ничьих и 8 поражений в 17 матчах.
- Это его первый самостоятельный тренерский опыт.
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