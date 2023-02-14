Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    СПАЛ уволил Де Росси. При нем команда опустилась в зону вылета Серии B

    Главный тренер СПАЛ Даниэле Де Росси покинул занимаемый пост.

    Он возглавлял команду на протяжении четырех месяцев – с 11 октября.

    При нем СПАЛ опустился с 14-го на 18-е место в Серии B и теперь находится в зоне вылета.

    • Статистика Де Росси – 3 победы, 6 ничьих и 8 поражений в 17 матчах.
    • Это его первый самостоятельный тренерский опыт.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Де Росси возглавил СПАЛ. У него нет самостоятельного тренерского опыта
    Де Росси – в «Боке», Вальдес – в «МЮ»: какие рандомные трансферы в футболе вы знаете 3
    Де Росси – кандидат на пост тренера «Кальяри». У него нет самостоятельного опыта 1
    Источник: сайт СПАЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100480

      zigbert 2 часа назад

      Жаль Де Росси. Как игрок он был лидером Ромы и сборной Италии - футболист высокого уровня.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11