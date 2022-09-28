Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Де Росси – в «Боке», Вальдес – в «МЮ»: какие рандомные трансферы в футболе вы знаете

Де Росси – в «Боке», Вальдес – в «МЮ»: какие рандомные трансферы в футболе вы знаете

28 сентября 2022, 13:20
3

Футбольный рынок – очень сложный процесс. Клубы научились тщательно подбирать новичков под потенциальные трансферы. Но среди огромного числа переходов есть много абсолютно странных и рандомных.

Подбираем для вас десятку таких с помощью аккаунта The most random transfers.

Артур: аренда из «Ювентуса» в «Ливерпуль» (2022)

В начале прошлого сезона Массимилиано Аллегри говорил, что Артур будет ключевой фигурой «Ювентуса». Реальность разошлась с обещаниями Аллегри: Артур вылетел из основы, за 957 минут на поле в Серии А не сделал ни одного голевого действия и разочаровал почти всех фанатов «Юве».

Летом были разные слухи относительно его будущего. Почти все касались клубов, которые рангом ниже «Ювентуса». Но Артур абсолютно внезапно перешел в «Ливерпуль»: аренда без права выкупа. Сейчас наигрывается в команде U-23 и нанял персональных тренеров для адаптации к английскому футболу.

Янник Феррейра Карраско: из «Атлетико» в «Далянь Ифан» за 30 млн евро (2018)

В феврале-2018 Карраско, находясь в отличной форме, неожиданно уехал из «Атлетико» в Китай. В Мадриде он оставил место в основе, любовь фанатов и Диего Симеоне. Китай? Он аргументировал решение желанием принять новый вызов перед чемпионатом мира. Диего Годин, правда, потом рассказывал, что у Карраско было космическое предложение.

За два года Карраско сломал нос одноклубнику, поругался с клубным руководством и фанатами, а потом вернулся в «Атлетико». Сначала – на правах аренды, потом – полноценно.

Эшли Коул: из «Челси» в «Рому» на правах свободного агента (2014)

Интервью Коула от 2018-го:

«У меня было отличное предложение от одного клуба АПЛ. Но в Италии я мог абсолютно забить на форму: делать, пить, есть все, что хочу. Это было осознанное решение, потому что я уже уставал от футбола. Хотя многие из моего окружения удивлялись».

В «Роме» Эшли Коул пробыл полтора года. В последнем сезоне тренерский штаб не внес его в заявку и дал номер 0 на официальном сайте. В итоге Коул разорвал контракт с клубом.

Кевин-Принс Боатенг: аренда из «Сассуоло» в «Барселону» (2018)

Боатенг не был звездой в «Сассуоло», но внезапно его арендовала «Барса». Первое интервью: «Я здесь надолго. Сделаю все, чтобы доказать свое преданность клубу – хочу, чтобы руководство по итогу аренды выкупило меня».

Спустя полгода его аренда закончилась – никто, конечно же, не стал его выкупать.

Виктор Вальдес: в «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента (2015)

На момент января-2015 Вальдес не играл уже полгода – контракт с «Барсой», в которой он был основным, закончился, а с другим клубом подписать не удалось. В итоге Вальдес внезапно подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».

За «МЮ» Вальдес провел 3 матча и просидел в клубе год: ругался с Ван Галом, выпадал из заявки, играл за молодежку, а потом после аренды в «Стандард» ушел в «Мидлсбро».

Жулио Сезар: из «Интера» в «КПР» на правах свободного агента (2012)

К концу сезона-2011/12 Жулио Сезар был основным в «Интере» и сборной Бразилии. Но клуб плыл вниз по таблице Серии А, и Сезар заговорил об уходе: «Хочу поехать в крупный европейский город. Это моя мечта. Будет здорово, если я буду играть за команду, которая базируется в мегаполисе».

Так он выбрал «КПР»: клуб из Лондона отчаянно боролся за выживание – выбор бывшего победителя ЛЧ очень смутил фанатов. В итоге в первом же сезоне Сезар благополучно вылетел в Чемпионшип – после этого отыграл один матч и ушел.

Паулиньо: из «Гуанчжоу» в «Барселону» за 40 млн евро (2017)

«Барселона» заплатили за Паулиньо «Гуанчжоу» 40 млн евро, а с учетом аренды отпустила его обратно за 47 млн. Никто так и не понял, зачем нужен был этот игрок еще и за такую цену. «Барса» отпустила его через год из-за нехватки слотов под игроков не из ЕС. Никто не расстроился, хотя Эрнесто Вальверде его очень хвалил.

Томас Гравесен: из «Эвертона» в «Реал» за 3,4 млн евро (2005)

Бывший главный тренер «Реала» Вандерлей Лушембурго говорил:

«Реал» стремился купить в тот момент любого более-менее неплохого игрока, который способен точно пнуть мяч. По такой системе был совершен трансфер Гравесена в «Реал».

На самом деле Гравесен действительно был хорош в «Эвертоне». Но «Реалу» он не подошел – отыграл полтора года и ушел в «Селтик».

Даниэле Де Росси: в «Боку Хуниорс» из «Ромы» на правах свободного агента (2019)

Фанаты «Ромы» ждали одинакового завершения карьеры для Франческо Тотти и Даниэле Де Росси – прощальный матч на «Стадио Олимпико» под бесконечные аплодисменты. Тотти в итоге попрощался с футболом в родном клубе. Де Росси – за океаном.

Его переход в «Боку» со стороны казался странным. Хотя сам Де Росси говорил, что ему всегда нравилась атмосфера команды. Итог – 7 матчей, 1 гол и максимально теплое отношение с «Бокой».

Эрик Шупо-Мотинг: все последние клубы в карьере

Знаете, возможно, каждый сталкивался с человеком, который был не очень хорош в плане характера. Но его почему-то любили почти все. Вот так можно охарактеризовать Эрика Шупо-Мотинга. Сезон-2017/18 в «Стоке» в исполнении Шупо-Мотинга был не очень удачным. Зато последующими этапами карьеры у него были такими:

  • 2018-2020 – «ПСЖ»;
  • 2020 – по настоящее время – «Бавария».

У Шупо-Мотинга отличный агент!

***

А какие трансферы в футболе показались странными вам?

Текст: Илья Егоров

Фото: ZUMAPRESS, imago sportfotodienst/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Весь мир Челси Бока Хуниорс Рома Реал Ливерпуль Ювентус Вальдес Виктор Коул Эшли Боатенг Кевин-Принс Де Росси Даниэле Карраско Янник Паулиньо Артур
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
папа сибиряк
1664366703
Паулиньо: из «Гуанчжоу» - ну совершенно не согласен, я сам плохо знал о Паулиньо, но в Барсе он смотрелся весьма достойно, был одним из лидеров на поле и заслужил уважение болельщиков. Но видимо возраст сказался, команде нужны были игроки моложе чтобы строить команду
Ответить
acor94
1664433252
Де Росси так то в 2020 ушел, поправьте
Ответить
Kollljan
1664435730
Есть русское слово "случайный". Слово "рандомный" - это гнилые понты автора.
Ответить
Главные новости
Экс-тренер четырех российских клубов может принять киевское «Динамо»
09:07
3
Мнение Бубнова о трансфере Головина в «Зенит»
08:39
1
«Монако» принял решение по Головину на фоне возможного трансфера в «Зенит»
08:34
1
У ЦСКА не получилось продать Гонду: подробности
08:27
1
Три варианта в РПЛ для Головина, конфликт Мостового с дочерью Семака, Аршавин начал тренерскую карьеру и другие новости
02:00
Губерниев назвал главный трансфер лета в РПЛ
01:47
2
Бубнов вынес вердикт футболисту «Спартака»: «Зачем его взяли?»
01:36
7
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались»
01:13
6
Черданцев объяснил стратегию «Зенита» на сезон
01:01
9
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
00:44
4
Все новости
Все новости
Радимов определил лучший трансфер «Спартака»
09:43
Тюкавин описал «Спартак» двумя словами
09:39
Зобнин: «Было бы неинтересно, если бы «Спартак» всех обыгрывал»
09:25
Захарян получил совет, как реанимировать карьеру
08:15
1
Губерниев назвал главный трансфер лета в РПЛ
01:47
2
Бубнов вынес вердикт футболисту «Спартака»: «Зачем его взяли?»
01:36
7
39-летний Варди может вернуться в АПЛ
01:27
1
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались»
01:13
6
Черданцев объяснил стратегию «Зенита» на сезон
01:01
9
Фото«Галатасарай» анонсировал матч с помощью изображения Батракова
00:54
1
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
00:44
4
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
00:29
8
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
00:16
2
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ»
Вчера, 23:59
5
Тюкавин рассказал о состоянии здоровья перед дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:50
«Это себя похоронить»: Пономарев предостерег Головина от перехода в клуб РПЛ
Вчера, 23:42
1
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
Вчера, 23:30
1
«Тоттенхэм» не включил в заявку на АПЛ лучшего бомбардира прошлого сезона
Вчера, 23:19
Черчесов высказался о разгромном поражении «Ахмата» от «Динамо»
Вчера, 22:58
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
Вчера, 22:49
Шварц прокомментировал кубковую победу «Динамо» над «Ахматом»
Вчера, 22:40
В «ПСЖ» приняли решение по будущему Хвичи
Вчера, 22:27
1
Бомбардирский рекорд Кубка России повторили дважды за два дня
Вчера, 22:17
Заявление босса «Динамо» о срыве трансферов латиноамериканцев
Вчера, 21:59
В клубе АПЛ отреагировали на новость о срыве трансфера Головина
Вчера, 21:54
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+