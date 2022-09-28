Де Росси – в «Боке», Вальдес – в «МЮ»: какие рандомные трансферы в футболе вы знаете

Футбольный рынок – очень сложный процесс. Клубы научились тщательно подбирать новичков под потенциальные трансферы. Но среди огромного числа переходов есть много абсолютно странных и рандомных.

Подбираем для вас десятку таких с помощью аккаунта The most random transfers.

Артур: аренда из «Ювентуса» в «Ливерпуль» (2022)

В начале прошлого сезона Массимилиано Аллегри говорил, что Артур будет ключевой фигурой «Ювентуса». Реальность разошлась с обещаниями Аллегри: Артур вылетел из основы, за 957 минут на поле в Серии А не сделал ни одного голевого действия и разочаровал почти всех фанатов «Юве».

Летом были разные слухи относительно его будущего. Почти все касались клубов, которые рангом ниже «Ювентуса». Но Артур абсолютно внезапно перешел в «Ливерпуль»: аренда без права выкупа. Сейчас наигрывается в команде U-23 и нанял персональных тренеров для адаптации к английскому футболу.

Янник Феррейра Карраско: из «Атлетико» в «Далянь Ифан» за 30 млн евро (2018)

В феврале-2018 Карраско, находясь в отличной форме, неожиданно уехал из «Атлетико» в Китай. В Мадриде он оставил место в основе, любовь фанатов и Диего Симеоне. Китай? Он аргументировал решение желанием принять новый вызов перед чемпионатом мира. Диего Годин, правда, потом рассказывал, что у Карраско было космическое предложение.

За два года Карраско сломал нос одноклубнику, поругался с клубным руководством и фанатами, а потом вернулся в «Атлетико». Сначала – на правах аренды, потом – полноценно.

Эшли Коул: из «Челси» в «Рому» на правах свободного агента (2014)

Интервью Коула от 2018-го:

«У меня было отличное предложение от одного клуба АПЛ. Но в Италии я мог абсолютно забить на форму: делать, пить, есть все, что хочу. Это было осознанное решение, потому что я уже уставал от футбола. Хотя многие из моего окружения удивлялись».

В «Роме» Эшли Коул пробыл полтора года. В последнем сезоне тренерский штаб не внес его в заявку и дал номер 0 на официальном сайте. В итоге Коул разорвал контракт с клубом.

Кевин-Принс Боатенг: аренда из «Сассуоло» в «Барселону» (2018)

Боатенг не был звездой в «Сассуоло», но внезапно его арендовала «Барса». Первое интервью: «Я здесь надолго. Сделаю все, чтобы доказать свое преданность клубу – хочу, чтобы руководство по итогу аренды выкупило меня».

Спустя полгода его аренда закончилась – никто, конечно же, не стал его выкупать.

Виктор Вальдес: в «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента (2015)

На момент января-2015 Вальдес не играл уже полгода – контракт с «Барсой», в которой он был основным, закончился, а с другим клубом подписать не удалось. В итоге Вальдес внезапно подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».

За «МЮ» Вальдес провел 3 матча и просидел в клубе год: ругался с Ван Галом, выпадал из заявки, играл за молодежку, а потом после аренды в «Стандард» ушел в «Мидлсбро».

Жулио Сезар: из «Интера» в «КПР» на правах свободного агента (2012)

К концу сезона-2011/12 Жулио Сезар был основным в «Интере» и сборной Бразилии. Но клуб плыл вниз по таблице Серии А, и Сезар заговорил об уходе: «Хочу поехать в крупный европейский город. Это моя мечта. Будет здорово, если я буду играть за команду, которая базируется в мегаполисе».

Так он выбрал «КПР»: клуб из Лондона отчаянно боролся за выживание – выбор бывшего победителя ЛЧ очень смутил фанатов. В итоге в первом же сезоне Сезар благополучно вылетел в Чемпионшип – после этого отыграл один матч и ушел.

Паулиньо: из «Гуанчжоу» в «Барселону» за 40 млн евро (2017)

«Барселона» заплатили за Паулиньо «Гуанчжоу» 40 млн евро, а с учетом аренды отпустила его обратно за 47 млн. Никто так и не понял, зачем нужен был этот игрок еще и за такую цену. «Барса» отпустила его через год из-за нехватки слотов под игроков не из ЕС. Никто не расстроился, хотя Эрнесто Вальверде его очень хвалил.

Томас Гравесен: из «Эвертона» в «Реал» за 3,4 млн евро (2005)

Бывший главный тренер «Реала» Вандерлей Лушембурго говорил:

«Реал» стремился купить в тот момент любого более-менее неплохого игрока, который способен точно пнуть мяч. По такой системе был совершен трансфер Гравесена в «Реал».

На самом деле Гравесен действительно был хорош в «Эвертоне». Но «Реалу» он не подошел – отыграл полтора года и ушел в «Селтик».

Даниэле Де Росси: в «Боку Хуниорс» из «Ромы» на правах свободного агента (2019)

Фанаты «Ромы» ждали одинакового завершения карьеры для Франческо Тотти и Даниэле Де Росси – прощальный матч на «Стадио Олимпико» под бесконечные аплодисменты. Тотти в итоге попрощался с футболом в родном клубе. Де Росси – за океаном.

Его переход в «Боку» со стороны казался странным. Хотя сам Де Росси говорил, что ему всегда нравилась атмосфера команды. Итог – 7 матчей, 1 гол и максимально теплое отношение с «Бокой».

Эрик Шупо-Мотинг: все последние клубы в карьере

Знаете, возможно, каждый сталкивался с человеком, который был не очень хорош в плане характера. Но его почему-то любили почти все. Вот так можно охарактеризовать Эрика Шупо-Мотинга. Сезон-2017/18 в «Стоке» в исполнении Шупо-Мотинга был не очень удачным. Зато последующими этапами карьеры у него были такими:

2018-2020 – «ПСЖ»;

2020 – по настоящее время – «Бавария».

У Шупо-Мотинга отличный агент!

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А какие трансферы в футболе показались странными вам?

Текст: Илья Егоров

Фото: ZUMAPRESS, imago sportfotodienst/Global Look Press