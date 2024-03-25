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Эшли Коул
Эшли Коул
Завершил карьеру
20 декабря 1980 (45), Лондон
#3 | Защитник
176 см | 66 кг
Англия | Барбадос
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Фото
Экс-защитник «Челси» и «Арсенала» первым в 2024 году включен в Зал славы АПЛ
2024.03.25 16:38
20 самых скандальных трансферов в истории футбола
2023.11.21 23:34
4
Пост
Де Росси – в «Боке», Вальдес – в «МЮ»: какие рандомные трансферы в футболе вы знаете
2022.09.28 13:20
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Фото
Эшли Коул вошел в штаб Лэмпарда в «Эвертоне»
2022.02.03 17:11
1
Эшли Коул может войти в тренерский штаб Лэмпарда в «Эвертоне»
2022.02.01 14:45
Лэмпард, Кантона, Бекхэм, Джеррард и еще 19 футболистов могут попасть в Зал славы АПЛ
2021.04.27 09:27
2
Стерлинг: «Джеррард, Лэмпард, Коул и Кэмпбелл одновременно получили лицензию тренера. Но у двоих не было шанса, так как они черные»
2020.06.09 13:53
8
Моуринью, Роналду, Марадона и Абрамович – в топ-30 самых ненавистных людей в футболе по версии FourFourTwo
2020.04.28 00:56
16
Грабители напали на дом Эшли Коула и забрали драгоценности
2020.04.01 22:26
Эшли Коул посоветовал Лэмпарду приобрести защитника «Лестера» Чилвела
2019.12.14 06:42
2
Эшли Коул возглавил «Челси»-U15
2019.10.18 00:27
Трехкратный чемпион Англии и победитель ЛЧ Коул объявил о завершении карьеры
2019.08.18 16:26
1
Эшли Коул: «Сложнее было играть против Месси, а не Роналду. Но он нам не забил»
2019.02.05 21:51
1
Официально
38-летний Эшли Коул перешел в «Дерби Каунти». Команду тренирует Лэмпард
2019.01.21 21:01
1
Эшли Коул пройдет медобследование в «Дерби Каунти» Лэмпарда
2019.01.19 15:48
1
Коул ушел из «Лос-Анджелес Гэлакси»
2018.11.27 09:16
1
Пеннант: «У меня и Коула несколько раз был секс втроем»
2018.08.08 12:57
20
Видео
Ибрагимович принес победу «Гэлакси» в матче с «Чикаго»
2018.04.15 06:40
5
Фото
Эшли Коул продлил контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»
2018.01.03 23:35
МЛС. «Реал Солт-Лейк» разгромил «Лос-Анджелес Гэлакси», «Колорадо» дома уступил «Сиэтлу»
2017.07.05 08:15
1
Эшли Коул: «Продолжаю смеяться над неудачами «Арсенала»
2017.03.24 01:48
16
Эшли Коул: «Не жалею об уходе из «Арсенала», так как смог выиграть много трофеев»
2017.03.22 14:51
1
Эшли Коул об Аспиликуэте: «Он забрал мою позицию!»
2016.12.20 01:24
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Коул получил две желтые карточки в матче с «Канзас Сити» за 30 секунд
2016.05.02 12:51
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Коул: «Я не дива и не эгоист»
2016.02.08 07:13
Эшли Коул перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси»
2016.01.27 19:37
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Коул покинул «Рому»
2016.01.19 21:13
Коул расторг контракт с «Ромой»
2016.01.16 18:15
Эшли Коул продолжит карьеру в МЛС
2016.01.08 22:20
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Эшли Коул перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси»
2015.12.23 18:36
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Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
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