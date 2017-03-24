Эшли Коул: «Продолжаю смеяться над неудачами «Арсенала»

фраза вырвана из контекста. надо читать все интервью (dailymail). он признает что не совсем чисто ушел из арсенала в свое время, но тогда и клуб повел себя изначально тоже не совсем правильно. якобы тогда (еще до ухода в челси) шла речь о продление котракта и венгер типа обещал ему 55т в неделю, но в последний момент клуб уперся и сказал что 50т это потолок. челси же тогда преложил как понимаю 90т. и какой бы ты не был патриот своего родного клуба если тебе предлагают на стороне практически 2-х кратное повышение зарплаты то решение Коула уйти не удивительно и скорее всего каждый бы так сделал.
а подсмеиваится над арсеналом уже только не ленивый - сами напросились из за своей жадности.
Бывший футболист «Арсенала» Эшли Коул рассказал, что и сейчас продолжает смеяться над неудачами команды Арсена Венгера, сообщает soccerall24.com. Напомним, Коул играл в «Арсенале» с 1998 по 2006 год.
«Про себя я продолжаю смеяться над неудачами «Арсенала». Не могу сказать, что сожалею о переходе в «Челси», – отметил Коул.
«Арсенал» занимает в турнирной таблице английской Премьер-лиги шестое место.