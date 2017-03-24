Эшли Коул: «Продолжаю смеяться над неудачами «Арсенала»

Бывший футболист «Арсенала» Эшли Коул рассказал, что и сейчас продолжает смеяться над неудачами команды Арсена Венгера, сообщает soccerall24.com. Напомним, Коул играл в «Арсенале» с 1998 по 2006 год.

«Про себя я продолжаю смеяться над неудачами «Арсенала». Не могу сказать, что сожалею о переходе в «Челси», – отметил Коул.

«Арсенал» занимает в турнирной таблице английской Премьер-лиги шестое место.