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    Эшли Коул: «Продолжаю смеяться над неудачами «Арсенала»

    Бывший футболист «Арсенала» Эшли Коул рассказал, что и сейчас продолжает смеяться над неудачами команды Арсена Венгера, сообщает soccerall24.com. Напомним, Коул играл в «Арсенале» с 1998 по 2006 год.

    «Про себя я продолжаю смеяться над неудачами «Арсенала». Не могу сказать, что сожалею о переходе в «Челси», – отметил Коул.

    «Арсенал» занимает в турнирной таблице английской Премьер-лиги шестое место.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.03.2017 01:48
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +30

      greedytoski 24 марта 2017, 14:46

      фраза вырвана из контекста. надо читать все интервью (dailymail). он признает что не совсем чисто ушел из арсенала в свое время, но тогда и клуб повел себя изначально тоже не совсем правильно. якобы тогда (еще до ухода в челси) шла речь о продление котракта и венгер типа обещал ему 55т в неделю, но в последний момент клуб уперся и сказал что 50т это потолок. челси же тогда преложил как понимаю 90т. и какой бы ты не был патриот своего родного клуба если тебе предлагают на стороне практически 2-х кратное повышение зарплаты то решение Коула уйти не удивительно и скорее всего каждый бы так сделал.
      а подсмеиваится над арсеналом уже только не ленивый - сами напросились из за своей жадности.

      1
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      Рейтинг: +447

      alexidj 24 марта 2017, 09:29

      да уж..стыдно должно быть Эшли..спасибо бы клубу сказал за дорогу в футбол и посочувствовал..

      0
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      Рейтинг: +10

      NAKENA > alexidj 24 марта 2017, 13:27

      согласен! это натуральное свинство.

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      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 24 марта 2017, 08:53

      Неудачник.

      -1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 24 марта 2017, 08:40

      Арсенал, конечно, неудачники и лузеры... глупо отрицать это. Но так говорить про клуб, чьим воспитанником являешься, к тому же перейдя в стан врага... Не удивлюсь, если кучу врагов наживёт после такого. Всё равно что уехать в столицу на заработки и публично обсирать свой родной город. Есть такие мерзкие людишки... видимо, из той же серии...

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 24 марта 2017, 07:45

      оскорбляет клуб,который дал путевку в жизнь,который был трамплином .....не по мужски,во первых....во вторых гнильо свое открыл..,в третьих,пукан у него долбит

      1
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 24 марта 2017, 06:30

      Я считаю, что позиция Коула в данном вопросе, не правильная и не красивая. Если мне не изменяет память, он является воспитанником "Арсенала". Клуб дал ему контракт, начал платить деньги, подарил путевку в жизнь, а он теперь так себя ведет. Это правильная позиция.

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      Рейтинг: +147

      aguila_real 24 марта 2017, 04:02

      вот и дерьмо из человека полезло)

      5
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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 24 марта 2017, 02:30

      Челси то чем лучше

      -2
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > qw3rty33 24 марта 2017, 04:23

      Челси 4 чемпионства, 3 кубка лиги, 4 кубка англии, 2 супер кубка, победа в ЛЕ и ЛЧ. За последние 13 сезонов.

      Арсенал 2 чемпионства, 5 кубков англии, 4 супер кубка. За последние 17 лет.

      Считать, я думаю, умеешь, и о значимости трофеев тоже говорить не надо.

      5
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus > zagrizlik 24 марта 2017, 07:13

      А сам факт того,что он обсирает клуб,в котором отыграл много лет,это нормально?
      Наверняка,будучи игроком Арсенала,раздавал интервью,как он там счастлив.
      Человек-дерьмо

      1
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > ALeX-161-rus 24 марта 2017, 07:22

      Откуда ты знаешь какие у него были отношения с рук-ом и тем же венгером. То что он там играл не значит,что он был там счастлив. И игра за клуб не обязывает игрока любить его и боготворить.

      1
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus > zagrizlik 24 марта 2017, 07:30

      Раз 8 лет провел в Арсенале,значит не так и плохо было. И никто не обязывает боготворить.Ты же не будешь работать 8 лет там,где тебе не нравится.

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > ALeX-161-rus 24 марта 2017, 08:31

      Не сказал бы, всё зависит от з/п.

      0
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      Рейтинг: +10

      NAKENA > qw3rty33 24 марта 2017, 13:29

      а не чем!!!

      -1
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      Рейтинг: +10

      NAKENA > qw3rty33 24 марта 2017, 13:30

      а не чем!!!

      -1
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