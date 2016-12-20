Эшли Коул об Аспиликуэте: «Он забрал мою позицию!»

Экс-защитник лондонского «Челси» Эшли Коул лестно отозвался о нынешнем игроке обороны синих Сезаре Аспиликуэте .

«Он забрал мою позицию! Я видел, как он тренируется, как играет один на один, как возвращается в свою зону. Когда он играет на правом фланге, его просто не остановить. К тому же сейчас его страхует Давид Луис. Сезар силен, быстр и не желает уступать — с такой позицией он далеко пойдет», — цитирует Коула The Sport Review.

В течение восьми сезонов в «Челси» Коул побеждал в девяти турнирах, в том числе в Лиге чемпионов и Лиге Европы.