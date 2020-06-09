Стерлинг: «Джеррард, Лэмпард, Коул и Кэмпбелл одновременно получили лицензию тренера. Но у двоих не было шанса, так как они черные»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг заявил, что темнокожим тренерам сложнее устроиться на хорошую работу, нежели белым.

«По поводу расовых предрассудков в футболе – приведу отличный пример. Вот вам Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард, Сол Кэмпбелл и Эшли Коул. У всех была отличная карьера, все играли за сборную Англии. Все они в одно и то же время получили тренерские лицензии, чтобы работать на самом высоком уровне. Но подходящего шанса не было у двоих бывших игроков – они оба черные.

В АПЛ примерно 500 игроков. Треть – черные, но у нас нет представительства ни в руководстве, ни среди тренеров. Нужно осуществить изменения и предоставить равные шансы черным и тренерам из других этнических групп», – сказал Стерлинг.

Стерлинг: «Расизм – единственная проблема в мире прямо сейчас»