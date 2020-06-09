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  • Стерлинг: «Джеррард, Лэмпард, Коул и Кэмпбелл одновременно получили лицензию тренера. Но у двоих не было шанса, так как они черные»

Стерлинг: «Джеррард, Лэмпард, Коул и Кэмпбелл одновременно получили лицензию тренера. Но у двоих не было шанса, так как они черные»

9 июня 2020, 13:53
8

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг заявил, что темнокожим тренерам сложнее устроиться на хорошую работу, нежели белым.

«По поводу расовых предрассудков в футболе – приведу отличный пример. Вот вам Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард, Сол Кэмпбелл и Эшли Коул. У всех была отличная карьера, все играли за сборную Англии. Все они в одно и то же время получили тренерские лицензии, чтобы работать на самом высоком уровне. Но подходящего шанса не было у двоих бывших игроков – они оба черные.

В АПЛ примерно 500 игроков. Треть – черные, но у нас нет представительства ни в руководстве, ни среди тренеров. Нужно осуществить изменения и предоставить равные шансы черным и тренерам из других этнических групп», – сказал Стерлинг.

Стерлинг: «Расизм – единственная проблема в мире прямо сейчас»

Источник: The Times
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Коул Эшли Кэмпбелл Сол Стерлинг Рахим Джеррард Стивен Лэмпард Фрэнк
Комментарии (8)
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giluxa1963
1591700606
обезьяна не может дрессировать она может быть только дрессеруемой
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Asbjorn
1591700754
А может потому что они просто хреновые тренеры?Есть много достойных черных людей в разных профессиях,которые хотели учится и чего то добиваться,и их ничто не остановило,такие как Туре и Стерлинг только вызывают еще более негативное отношение к ****
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talgatnurzhanov2006
1591703791
Виейра с Зеедорфом так и не впечатлили на тренерском мостике.
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Hektor 84
1591711986
Задрали они со своим расизмом! А белые когда в Африку приезжают по отношению к ним расизма нет? Они сами только о расизме и трепятся.
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Бухбух
1591719034
Так пусть, для начала, у себя в Африке тренируют, глядишь добьются чего-нибудь, а там можно будет и в Европу.
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general.lizyukov
1591732460
уголек, их не из-за цвета кожи в тренера не взяли тем более кто мешает поехать во второй-третий дивизион? а не сразу на мостик Челси или Арсенала лезть?
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