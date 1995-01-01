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    Стерлинг: «Джеррард, Лэмпард, Коул и Кэмпбелл одновременно получили лицензию тренера. Но у двоих не было шанса, так как они черные»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг заявил, что темнокожим тренерам сложнее устроиться на хорошую работу, нежели белым.

    «По поводу расовых предрассудков в футболе – приведу отличный пример. Вот вам Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард, Сол Кэмпбелл и Эшли Коул. У всех была отличная карьера, все играли за сборную Англии. Все они в одно и то же время получили тренерские лицензии, чтобы работать на самом высоком уровне. Но подходящего шанса не было у двоих бывших игроков – они оба черные.

    В АПЛ примерно 500 игроков. Треть – черные, но у нас нет представительства ни в руководстве, ни среди тренеров. Нужно осуществить изменения и предоставить равные шансы черным и тренерам из других этнических групп», – сказал Стерлинг.

    Стерлинг: «Расизм – единственная проблема в мире прямо сейчас»

    Источник: The Times

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии4
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      Рейтинг: +528

      talgatnurzhanov2006 58 минут назад

      Виейра с Зеедорфом так и не впечатлили на тренерском мостике.

      0
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      Рейтинг: +5768

      Asbjorn 1 час назад

      А может потому что они просто хреновые тренеры?Есть много достойных черных людей в разных профессиях,которые хотели учится и чего то добиваться,и их ничто не остановило,такие как Туре и Стерлинг только вызывают еще более негативное отношение к ****

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1866

      giluxa1963 1 час назад

      обезьяна не может дрессировать она может быть только дрессеруемой

      0
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      Рейтинг: +78

      dilshod79 > giluxa1963 1 час назад

      Какой же ты тупой расист.

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