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    Стерлинг: «Расизм – единственная проблема в мире прямо сейчас»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг высказался на тему протестов против расизма, вызванными смертью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

    «Расизм – единственная проблема прямо сейчас, потому что мы боремся с этим годами. Мы хотим найти избавление от нее, так же как от пандемии. Все, что делают эти протестующие – найти решение и способ остановить несправедливость. Они борются за свое дело.

    Когда такое случается, я не думаю о своей работе. Прежде всего, я думаю о том, что правильно. Это продолжается уже сотни лет, и люди устали, они готовы к переменам. Я вижу много людей в социальных сетях, поддерживающих это дело. Но нужно нечто большее, чем просто слова. Нам нужны реальные изменения, нужно определить конкретно, что нуждается в них.

    Я сам буду продолжать это дело, устрою дебаты и заставлю людей из футбола смотреть на себя и думать, что они могут сделать, чтобы обеспечить равноправие в этой стране», – сказал Стерлинг.

    • Флойд погиб 25 мая после того, как полицейский повалил его на асфальт лицом вниз, сел сверху и зажал шею ногой.
    • В Миннеаполисе и ряде других городов прошли акции протеста против действий полицейских.

    Источник: BBC

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