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  • Стерлинг: «Расизм – единственная проблема в мире прямо сейчас»

Стерлинг: «Расизм – единственная проблема в мире прямо сейчас»

8 июня 2020, 01:14
10

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг высказался на тему протестов против расизма, вызванными смертью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

«Расизм – единственная проблема в мире прямо сейчас, потому что мы боремся с этим годами. Мы хотим найти избавление от нее, так же как от пандемии. Все, что делают эти протестующие – найти решение и способ остановить несправедливость. Они борются за свое дело.

Когда такое случается, я не думаю о своей работе. Прежде всего, я думаю о том, что правильно. Это продолжается уже сотни лет, и люди устали, они готовы к переменам. Я вижу много людей в социальных сетях, поддерживающих это дело. Но нужно нечто большее, чем просто слова. Нам нужны реальные изменения, нужно определить конкретно, что нуждается в них.

Я сам буду продолжать это дело, устрою дебаты и заставлю людей из футбола смотреть на себя и думать, что они могут сделать, чтобы обеспечить равноправие в этой стране», – сказал Стерлинг.

  • Флойд погиб 25 мая после того, как полицейский повалил его на асфальт лицом вниз, сел сверху и зажал шею ногой.
  • В Миннеаполисе и ряде других городов прошли акции протеста против действий полицейских.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Стерлинг Рахим
Комментарии (10)
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Viper for CSKA
1591586420
Эм, серьезно? А как насчёт экономического кризиса, социального неравенства, страшной бедности целых регионов, экологической катастрофы, новой гонки вооружений, разрушения системы международной безопасности, терроризма, в конце концов? При всей своей мерзости расизм - всего лишь одна из форм выражения глубоко социального неравенства, а также разобщённости трудящихся по всему миру и их неудовлетворённости своим экономическим положением. Рассматривать его как корень зла - идеалистично.Убийство Флойда стало последней каплей для многих протестующих, но это далеко не причина возникновения протестов. Бедность и социальная незащищённость формируют в людях гнев каждый день, а деятельность этого полицая всего лишь подожгла фитиль заранее подготовленной бомбы. Стерлингу, с его деньгами, понять положение этих людей очень сложно, поэтому он видит только проблему расизма, которая на поверхности, является формой выражения их недовольства. Ну что же, рад, что хоть у кого-то всё хорошо, и он имеет возможность реальных проблем не замечать. Пока ещё.
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RUSSIANPOWER
1591589129
Миллионеру то виднее..
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sochi-2013
1591590311
Дело, как говорится, не в том, что мы не е..., а дело в том, что нам не дают! Н***м не равенство нужно, они хотят главенствовать!
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AZ
1591593160
Вот он.. Проснулся... Мне кажется он сам главный расист по отношению к белым, когда дает такие интервью
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кто там
1591595817
Я хоть не расист, но ты, стерлинг, ******* чернопопый. единственная проблема в мире говорит)
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Play
1591597110
Я думаю, миллионы чернокожих людей, голодающих в Африке, только мечтают о том, чтобы их притесняли где-нибудь в Лондоне или Нью-Йорке
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Toomans
1591616354
Дебил. Больше нечего сказать про него.
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zigbert
1591644113
Говорить о проблемах связанных с расизмом здесь будет неуместно. Вместо Джорджа Флойда мог оказаться и человек с белым цветом кожи. Вряд ли тогда можно было ожидать такого резонанса.
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