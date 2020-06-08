Стерлинг: «Расизм – единственная проблема в мире прямо сейчас»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг высказался на тему протестов против расизма, вызванными смертью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

«Расизм – единственная проблема в мире прямо сейчас, потому что мы боремся с этим годами. Мы хотим найти избавление от нее, так же как от пандемии. Все, что делают эти протестующие – найти решение и способ остановить несправедливость. Они борются за свое дело.

Когда такое случается, я не думаю о своей работе. Прежде всего, я думаю о том, что правильно. Это продолжается уже сотни лет, и люди устали, они готовы к переменам. Я вижу много людей в социальных сетях, поддерживающих это дело. Но нужно нечто большее, чем просто слова. Нам нужны реальные изменения, нужно определить конкретно, что нуждается в них.

Я сам буду продолжать это дело, устрою дебаты и заставлю людей из футбола смотреть на себя и думать, что они могут сделать, чтобы обеспечить равноправие в этой стране», – сказал Стерлинг.